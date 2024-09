La risposta a questa semplice domanda dipende da una serie di azioni coordinate: carburante, catering, equipaggio, pulizia, bagagli, carico e l'elenco è quasi infinito. I ritardi dei voli sono estremamente costosi, sia in termini di costi diretti che di ridotto utilizzo degli aeromobili e ovviamente incidono anche enormemente sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti.

Considerando la puntualità un fattore primario, le compagnie aeree si affidano al personale addetto alle operazioni di terra per dirigere l'orchestra operativa che fa partire gli aerei in orario. I Flight Manager risolvono i problemi ovunque si presentino, dal gate di partenza alla gestione dei bagagli. In una giornata tipo, un Flight Manager potrebbe essere responsabile della partenza puntuale di fino a 15 voli e, generalmente, percorre più di 10 km tra i gate, il tutto mentre chiama regolarmente l'ufficio per verificare eventuali aggiornamenti importanti.

Tobias Heep, lead di progetto di Ground Ops App Development Lufthansa, spiega: "Non facciamo che chiederci come migliorare le nostre prestazioni operative. Invece di lavorare su carta o con informazioni non aggiornate, come si potrebbe fare a raccogliere i dati essenziali, disponibili in una serie di sistemi back-end diversi, e metterli a disposizione dei Flight Manager in tempo reale?"

Stephanie Abeler, Senior Director Service Factory Ground Operations, commenta: "La trasparenza e l'allineamento delle informazioni sono un fattore critico per una prestazione regolare e puntuale. Sapevamo che i colleghi non devono perdere tempo a raccogliere informazioni se possiamo farlo per loro."