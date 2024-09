Lufthansa, in collaborazione con IBM watsonx Advertising, ha sfruttato la potenza della tecnologia basata sull'AI lanciando nel 2018 la prima campagna di IBM watsonx Advertising Conversations nel settore aereo, consentendo ai consumatori di interagire con loro in un modo completamente nuovo tramite annunci dinamici sulle proprietà di The Weather Channel e sulla campagna media di Lufthansa.

Questa esperienza di marketing interattivo ha portato messaggi stimolanti per gli utenti e ha offerto interessanti informazioni di viaggio relative alle città internazionali in primo piano, aiutando a scoprire preziosi insight:

Il frame di messaggistica con le migliori prestazioni è stato “What language makes the world sound beautiful?”

Gli utenti hanno selezionato il francese come la lingua più bella.

Francoforte e Parigi erano le principali destinazioni che gli utenti volevano esplorare.

Mentre Lufthansa ha raccolto alcune preziose informazioni nel 2018, IBM watsonx Advertising ha sviluppato ulteriormente questa esperienza nel 2019 per consentire ai consumatori di scoprire ciò che conta di più per loro. Ciò ha contribuito a rivelare informazioni ancora più utili sui consumatori e sulle loro preferenze di viaggio, agendo come una sorta di enorme sondaggio virtuale per il marchio Lufthansa, portando consapevolezza su tendenze impreviste e contribuendo a fornire dati utili per le future strategie creative di Lufthansa.

Nell'ambito di questa strategia, agli utenti veniva richiesto di completare un test della personalità, che consentiva di generare una personalità di viaggio unica e consigli sulle destinazioni basati su tale personalità.

Sfruttando l'elaborazione del linguaggio naturale e il Natural Language Understanding di IBM watsonx e una formazione approfondita sulle informazioni e sulle FAQ relative ai prodotti di Lufthansa, è stato possibile instaurare un dialogo alla pari e fornire informazioni di viaggio uniche e interessanti a ciascun utente.

Grazie all'utilizzo di Conversations, Lufthansa ha ottenuto i seguenti risultati: