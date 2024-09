Per accelerare in sicurezza il flusso del traffico in uno spazio aereo assegnato, i controllori del traffico aereo utilizzano un radar per monitorare la posizione degli aerei e comunicare con i piloti via radio. Per prevenire le collisioni, i controllori applicano regole di separazione che garantiscono che ciascun aereo mantenga una quantità minima di spazio vuoto attorno a sé. I controllori del traffico aereo svolgono un lavoro altamente stressante con poco margine di errore. Poiché la domanda di viaggi aerei è in costante aumento, i controllori hanno dovuto gestire una maggiore capacità di voli. Per anni, l’industria aeronautica ha cercato di aumentare l’efficienza nella gestione del traffico aereo per alleviare la pressione sui controllori e ridurre i relativi costi.

In qualità di capo dell'ingegneria presso Luftfartsverket (LFV), un fornitore di servizi di navigazione aerea svedese, Hughes aveva in mente tutto questo, insieme ai ricordi di quando guardava il computer IBM Watson battere i migliori concorrenti nel quiz show Jeopardy!. Ha pensato: “Se IBM può utilizzare l’intelligenza artificiale per farlo, può sicuramente aiutarmi in questo”. Qualche mese dopo, un team dell'IBM Garage™, un framework per la trasformazione digitale, si trovava negli uffici di LFV per condurre workshop di scoperta tecnica e architettura. Attraverso questi workshop, il team congiunto ha confermato che il concetto di controllo autonomo del traffico aereo dovrebbe effettivamente essere possibile.