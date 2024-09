Nel 2013, mentre lavoravano alla loro terza startup, Christopher Ngyuen e Lee Liu hanno avuto un'illuminazione: nessuno strumento di log management era pienamente in grado di gestire le complesse esigenze di un moderno stack di sviluppo cloud-native. La metodologia di log analysis tradizionale non era sufficientemente reattiva o scalabile per gestire il livello di proliferazione dei dati che si verifica negli ambienti cloud dinamici.

Benché questo li infastidisse, sapevano che anche altri team DevOps stavano inseguendo l'attività dei dati. Quindi, hanno deciso di iniziare a creare una piattaforma di registrazione che potessero utilizzare, basandosi sul popolare strumento Elasticsearch.

La registrazione ha sempre fornito informazioni critiche per gli sviluppatori alla ricerca di errori di codice. Quando si trattava di un solo server, la registrazione era relativamente semplice, anche se spesso lenta. Ma quando la virtualizzazione si è spostata nei data center, il processo è diventato molto più complicato.

La registrazione centralizzata si è evoluta per radunare i file di log, ma spettava ancora agli sviluppatori, ai team IT o delle infrastrutture organizzare autonomamente la registrazione: un impiego di risorse dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. E come se non bastasse, la crescente richiesta di azzerare i tempi di inattività ha aumentato la velocità con cui gli sviluppatori necessitano di visibilità in tempo reale su problemi e modifiche. Oggi, i container che costituiscono un'applicazione stanno proliferando come nuove fondamenta della modernizzazione.

“Ogni volta che l'applicazione cresce, ci sono più log da gestire. Ogni volta che si hanno nuove applicazioni nel proprio ambiente o si lanciano nuovi prodotti, i log si moltiplicano", afferma Norman Hsieh, VP of Business Development presso LogDNA. "Ed effettivamente qualcuno deve dedicare più tempo alla gestione e alla scalabilità".

Dopo aver messo alla prova la loro versione di registrazione integrata su Hacker News, Hsieh afferma: "Abbiamo immediatamente riscontrato una genuina richiesta e necessità di una nuova prospettiva sulla registrazione".

E prosegue: "A un certo punto, non occorre letteralmente toccare niente, ma potrebbero esserci migliaia di macchine che eseguono le applicazioni. Ora moltiplicate questo dato per 10 o 100 in termini di numero di container in esecuzione. In questi framework architettonici si osserva un'enorme proliferazione di dati ed è tutto automatizzato, ma non si sa bene cosa stia succedendo. L'unico modo per ottenere tali informazioni è salvare un log. E ciò che effettivamente serve ora è uno strumento sufficientemente modernizzato per fornire intelligence DevOps, conoscere i framework e organizzare automaticamente tutti i dati”.

E poi i due cofondatori ebbero una rivelazione: Kubernetes. "Abbiamo pensato che fosse la tecnologia ideale per supportare la nostra architettura", aggiunge Hsieh. Un'ondata di sviluppatori ha rapidamente adottato questa piattaforma leggera e open source per la gestione dei workload containerizzati.

Il team LogDNA ha sfruttato le funzionalità di orchestrazione avanzate di Kubernetes negli ambienti cloud e ha cercato un leader in questo ambito.