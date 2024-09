Con l'obiettivo di scalare fino a 150 tablet del programma, il Library Service ha iniziato a parlare con i fornitori per rendere la transizione da un utente all'altro più efficiente. L'operatore di telefonia mobile O2 ha collaborato per creare una soluzione end-to-end su misura per il programma di prestito dei tablet.

MaaS360 offre le funzionalità di gestione unificata degli endpoint (UEM) che sono parte integrante della soluzione O2, che include tablet iPad, 5 GB al mese di dati mobili per tablet e una preinstallazione personalizzata di app, eBook e un app store modificato. Il preload include anche collegamenti a servizi comunali come gli alloggi e risorse quali link, app e contenuti digitali per aiutare le persone a gestire la propria salute.

UEM di MaaS360 offre al Library Service un controllo preciso e una gestione centralizzata dei tablet in prestito. I tablet possono essere tracciati e controllati per assicurare il servizio e la sicurezza. In caso di smarrimento o furto, il tablet può essere bloccato e resettato da remoto.

"Ora con MaaS360, quando viene restituito un tablet, possiamo eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare i dati del mutuatario senza perdere l'immagine precaricata", afferma Jason Tutin, sottolineando che la cancellazione dei dati è una funzionalità fondamentale per soddisfare i requisiti di privacy dei dati previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Soluzione alla mano, il Library Service ha collaborato con O2 per identificare gli enti di beneficenza e di supporto alle comunità locali che si occupano delle persone più a rischio di esclusione digitale, tra cui i care leavers (giovani che escono dai programmi di assistenza e supervisione), gli anziani e i rifugiati. Tra questi, tre sono stati selezionati per un programma pilota di tre mesi che prevedeva il prestito di 10 tablet ai propri clienti.

"Le persone utilizzavano i tablet esattamente per quel tipo di cose che volevamo potessero fare", afferma Jason Tutin. Ad esempio, i care leaver utilizzavano i tablet per cercare lavoro online e prepararsi per ulteriori studi. Un'ente partecipante stava insegnando ai suoi clienti rifugiati l'inglese come seconda lingua. I mutuatari di tablet imparavano in parte guardando su YouTube i video delle lezioni di inglese.

“Ma guardavano i video in alta definizione, a schermo intero, utilizzando la scheda SIM. Ciò significava che avrebbero esaurito i 5 GB di dati mobili a disposizione in un paio di giorni. Questo era un problema che non avevamo previsto”.

O2 ha coinvolto il Business Partner IBM Asavie, un partner tecnico di MaaS360, per fornire il controllo dei dati mobili come parte della soluzione globale di gestione dei tablet. Integrato sia in MaaS360 che nella scheda SIM, Asavie Moda monitora l'utilizzo dei dati mobili e, quando viene raggiunta una soglia di consumo di 2,5 GB, riduce la velocità di connettività a 2G o meno. Ciò preserva in modo significativo l'utilizzo dei dati mantenendo un livello di servizio accettabile, anche per la visione dei video.

"Senza i controlli offerti dalla soluzione Asavie Moda, avremmo dovuto affrontare la difficile scelta di costi di dati non sostenibili o di disattivare la connessione SIM quando gli utenti raggiungevano il limite di dati preimpostato di 5GB", afferma Jason Tutin, aggiungendo che la funzionalità Asavie Moda blocca anche la scheda SIM sul tablet in modo che non possa essere utilizzata con un altro dispositivo mobile. "