"Abbiamo intervistato i dipendenti in alcuni paesi e individuato una mancata corrispondenza tra workflow documentati ed effettivi", spiega l'Information and Communications Technology (ICT) Process Manager – Sales & After Sales dell'azienda automobilistica. "Tuttavia, non avevamo le risorse per condurre interviste in più paesi e non potevamo essere certi che le persone con cui abbiamo parlato ci avessero comunicato con precisione i passaggi seguiti".

Poiché è sempre esistita la possibilità che gli utenti li dimenticassero o omettessero, i passaggi non documentati nel processo di accesso all'assistenza rappresentavano una potenziale responsabilità. Per garantire una migrazione di successo, l'azienda ha cercato un modo efficiente in termini di costi per individuare rapidamente le lacune del processo.