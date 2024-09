Lavorando a stretto contatto con IBM, La Trobe University ha identificato due opportunità chiave per sfruttare la gen AI. Innanzitutto, i ricercatori hanno implementato un'architettura di retrieval-augmented generation (RAG) utilizzando IBM Watson Discovery, IBM watsonx Assistant e IBM watsonx.ai per semplificare le operazioni di ricerca. Questo sistema, una proof of concept che utilizza oltre 100 articoli sull'autismo, ha permesso loro di accedere in modo efficiente alle conoscenze approvate dall'università, risparmiando tempo prezioso nel processo di ricerca. In secondo luogo, hanno co-progettato un'applicazione che ha sfruttato le competenze esistenti e la piattaforma IBM watsonx per accelerare le operazioni di ingresso sul mercato. Questa applicazione ha mostrato come i ricercatori possano trasformare facilmente i propri dati in soluzioni pronte per il mercato.