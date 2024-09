Per realizzare linee di produzione autonome e continue, era essenziale stabilire un sistema di controllo della produzione in grado di monitorare e gestire in modo completo le strutture di produzione e i veicoli a guida automatica (AGV) che trasportano materiali e prodotti in lavorazione tra i processi e gli operatori.

Idealmente, la funzione di controllo per prevenire i difetti, così come il sistema che automatizza le attività correlate come preventivi, calcolo e previsione del tasso di restringimento e disegno, sarebbero implementati sullo stesso framework del sistema di gestione della produzione. Pertanto, Kyocera ha deciso di costruire la piattaforma digitale.

"Non avevamo in mente l'immagine intera fin dall'inizio. Poiché abbiamo continuato a incorporare e considerare sempre più le funzioni necessarie, il risultato è stato il raggiungimento della piattaforma digitale”, spiega Maeda.

Kyocera ha integrato la soluzione IBM Global Integrated View (GIView) Planner con il processo di pianificazione della produzione per determinare il numero più adatto di modelli mensili e di approvvigionamento, e con lo strumento di pianificazione per ideare il piano delle risorse giornaliere più adatto. Inoltre, ha integrato IBM MES Express + GIView PS con il sistema che predispone il piano di produzione, controlla lo stato del processo di produzione, invia istruzioni agli operatori e verifica le strutture.

L'azienda utilizza anche la piattaforma di analisi CFC come base per un meccanismo di edge computing che raccoglie i dati dell'Internet delle cose (IoT) dai siti di produzione e li analizza in tempo reale. Inoltre, IBM ha introdotto IBM Cloud Pak for Data come una piattaforma dati che raccoglie, archivia, elabora e analizza i dati e gestisce i modelli di dati negli uffici e negli impianti dell'azienda.

Per stabilire una linea di produzione autonoma, la correlazione dei dati con il flusso e lo stato dei prodotti è estremamente importante. Tutte le informazioni, compresi i processi prima e dopo la produzione, devono essere integrate con l'utilizzo dei dati.