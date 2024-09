Responsabile dei materiali (RM) MM è la gestione della produzione sul luogo di produzione e supporta 16 modalità operative, da quella completamente offline e manuale a quella completamente automatizzata e ad alto volume. MM integra oltre 400 elementi di logica aziendale avanzati per gestire gli oggetti in wafer, lotti, FOUP e apparecchiature, con controllo e tracciamento in tempo reale di WIP, prodotto, lavoro e processo.

Senso e Risposta Senso e Risposta (SaR) è un framework di sviluppo e runtime per la gestione degli eventi di fabbrica che aumenta l'utilizzo e l'efficienza della produzione. SaR consente agli utenti di creare flussi di lavoro per rilevare eventi aziendali nei sistemi esistenti (ad es. MM), esegue business rules e risponde alle risorse della fabbrica in tempo reale. Tali flussi di lavoro possono essere introdotti continuamente senza interruzioni del sistema.

Controllo avanzato dei processi Il Controllo di Processo Avanzato di SiView (APC) è pre-integrato con MM/DCS e supporta Java/BPEL per l'implementazione della logica di business. Inoltre, modelli matematici sviluppati esternamente (ad es. MATLAB) può essere adottato come biblioteca. Ciò consente al personale di ingegneria, scienza ed economia di lavorare su modelli di controllo dei processi in modo rapido ed efficace.

Scalabilità ad alta disponibilità La Scalabilità ad Alta Disponibilità di SiView (HAS) supporta il clustering dei processi server CORBA (ad es. MM server). HAS rileva e recupera automaticamente il problema del processo del server CORBA e offre la flessibilità dell'estensione del server CORBA. Con la configurazione HAS, le modifiche all'applicazione per correzioni e miglioramenti possono essere applicate senza impattare sulle attività di produzione.

Programma di supervisione della macchina Programma di Supervisione delle Macchine SiView (tMSP) è un'offerta SiView Standard per l'applicazione di controllo degli strumenti di produzione, che controlla le comunicazioni tra un dispositivo (strumento) e il MES. SiView Standard funziona su un motore logico multi-thread orientato ai servizi e guidato dagli eventi e utilizza plug-in per supportare la logica aziendale. Inoltre, SiView Standard fornisce una raccolta di moduli pronti all'uso che supportano molti protocolli di comunicazione comuni, consentendo agli sviluppatori di applicazioni di concentrarsi sulla logica di business. tMSP è conforme al protocollo SECS o HSMS e supporta lo standard GEM.

Simulatore dinamico di produzione Il Simulatore dinamico di produzione di SiView (PDS aka WIP Simulator) è un simulatore di eventi discreto per prevedere i movimenti dettagliati dei lotti, l'utilizzo degli strumenti e l'istantanea dei lotti in lavorazione in una fabbrica di semiconduttori. SiView Standard fornisce funzioni di simulazione ad alta velocità pronte all'uso che forniscono le informazioni necessarie per il processo decisionale nel miglioramento continuo del funzionamento della fabbrica come la pianificazione della capacità, il bilanciamento WIP, l'aumento della produttività, la riduzione dei tempi di consegna, ecc.

Smistamento in tempo reale La Distribuzione in Tempo Reale di SiView (RTD) è pre-integrata con SiView MES e offre un'esperienza decisionale intelligente avanzata in risposta alle condizioni in continua evoluzione della fabbrica. Fornito tramite un editor di regole basato su browser, RTD consente agli utenti di creare e definire regole aziendali/operative trascinando le icone da una ricca raccolta di componenti. Poiché RTD richiede poca capacità di programmazione, consente agli ingegneri di concentrarsi sulla logica di business e rispondere rapidamente ai cambiamenti logici e di fabbrica.

Controllo statistico di processo Il Controllo Statistico dei Processi (SPC), basato sul web, esegue il controllo statistico di processo in tempo reale, utilizzando i dati di processo e i dati di misura (pre-integrati con MM). Utilizzando funzioni analitiche integrate, SPC aiuta a prevedere l'insorgenza di difetti, migliorare la resa attraverso il monitoraggio in tempo reale delle tendenze dei dati delle apparecchiature di processo.

Responsabile delle specifiche Il Responsabile delle specifiche (SM) fornisce le funzioni di gestione delle specifiche in fase di costruzione per creare e definire operazioni. Basato su SEMATECH CIM Framework, SM supporta oltre 70 classi per creare e definire scenari di produzione di semiconduttori con controllo flessibile delle versioni, controllo degli accessi e soluzioni di archiviazione. Tali classi includono prodotti, processi, percorsi, attrezzature, personale e specifiche operative.