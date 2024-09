Komax Group conta su una clientela sparsa in tutto il mondo e impiega oltre 3.300 addetti, che lavorano in oltre 50 società controllate. Di recente il gruppo ha deciso di imprimere una svolta modernizzatrice a tutte le operazioni di business. Per l'azienda era però imprescindibile che la soluzione adottata fosse flessibile e capace di tenere il passo con la portata e l'impronta internazionale delle attività del gruppo.

Secondo il sito web di Komax, la vicinanza alla clientela e i tempi ridotti di reazione e di fornitura sono elementi cruciali per il successo commerciale. Questo è il motivo per cui Komax applica il motto "globale locale" da molti anni: una produzione globale con una rete locale di vendita, progettazione e assistenza in tutti i continenti.