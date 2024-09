GraphQL è ideale per fornire un accesso facile e flessibile ai dati, ovunque si trovino. Un'API GraphQL risponde esattamente con le informazioni richieste, ovunque si trovino, e l'utente finale non ha nemmeno bisogno di sapere da quali fonti l'API GraphQL stia recuperando i dati. Questa facilità di creazione e di utilizzo si rivela preziosa quando si costruiscono nuove API e si vuole iniziare rapidamente. Ma una volta che si pronti a scalare, è necessario prendere in considerazione fattori quali le prestazioni e i costi, soprattutto in relazione alle fonti di dati ospitate nel cloud. Per esempio, una query GraphQL che attinge da un database relazionale crea un carico maggiore quando si uniscono le tabelle, cosa che può rallentare il tempo di risposta. O si pensi a una query GraphQL che richiama una funzione serverless, che viene fatturata dal provider di cloud. Qui è dove entra in gioco API Management.

Le funzionalità di gestione di API Connect ti consentono di controllare il modo in cui l'utente interagisce con la tua API. È possibile applicare la limitazione della velocità per controllare le prestazioni e i costi delle chiamate all'API. API Connect fornisce anche funzioni come un portale dello sviluppatore per consentirti di trovare, testare e condividere API internamente ed esternamente alla tua organizzazione.