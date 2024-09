Impacchetta le API Le API sono raggruppate in uno o più prodotti, ognuno dei quali può contenere piani diversi con quote e limiti di tariffa propri. I provider di API gestiscono agevolmente la disponibilità e la visibilità dei prodotti e dei piani API, gestendo efficacemente le API in tutte le fasi del loro ciclo di vita e fornendo un'esperienza senza soluzione di continuità agli sviluppatori di applicazioni. Scopri come lavorare con i prodotti di IBM API Connect

Isola l'ambiente IBM API Connect utilizza cataloghi e spazi in modo che i provider di API possano offrire isolamento e autonomia ai team interni, gestendo al contempo la governance di tutte le API da un'unica interfaccia centrale. I team del provider di API organizzano i prodotti in cataloghi o spazi e, successivamente, li pubblicano in un portale dello sviluppatore associato per la consegna esterna. Scopri di più sulla syndication in IBM API Connect

Gestisci gli utenti I provider di API possono controllare l'accesso degli utenti alle organizzazioni provider tramite ruoli e autorizzazioni dettagliati. Possono anche gestire le organizzazioni di consumatori che si registrano per accedere alle loro API. Le community di sviluppatori possono essere create anche per raggruppare un insieme di organizzazioni di consumatori a cui rendere disponibile un gruppo di prodotti e piani specifico. Scopri come amministrare l'accesso degli utenti in IBM API Connect