Karnov Group è un esempio di azienda che ha resistito al tumulto dei cambiamenti e ne è uscita più forte che mai. Fondata più di 150 anni fa come casa editrice per il settore legale, all'inizio degli anni 2000 l'organizzazione si è resa conto di dover riorientare il proprio modello di business verso un futuro online. Oggi l'azienda è il più grande fornitore di servizi informatici digitali per professionisti legali sia in Svezia che in Danimarca.

Kasper Andersen, Business Intelligence Manager di Karnov Group, commenta: "Il nostro passaggio ai servizi digitali ha avuto un grande successo, e la crescita dell'azienda sta accelerando. Negli ultimi due anni siamo cresciuti in modo significativo sia a livello organico che attraverso acquisizioni".

Ma il successo porta con sé le proprie sfide: con un'organizzazione più grande e complessa da supervisionare, il team finanziario del Gruppo Karnov ha iniziato a scoprire che i processi di analisi finanziaria e di reportistica esistenti non potevano essere adattati per soddisfare le crescenti richieste degli stakeholder interni ed esterni.

"La nostra sede centrale è a Copenaghen, ma legalmente siamo una società svedese di proprietà di un fondo azionario britannico", spiega Kasper Andersen. "Dobbiamo gestire gli effetti valutari e gli effetti intersocietari e riferire alla direzione, al consiglio di amministrazione, alle nostre banche e ai nostri proprietari a Londra"

"La complessità è sempre più alta, ma il nostro obiettivo è chiudere i nostri registri in modo sempre più rapido ogni mese. Eravamo arrivati a un punto in cui le opzioni erano solo due: trovare un modo per automatizzare alcuni dei nostri processi finanziari, o arrenderci al fatto che avremmo dovuto continuare ad assumere sempre più persone man mano che l'azienda cresceva".

L'azienda ha identificato due aree in cui i processi esistenti erano particolarmente faticosi: la creazione del budget e il consolidamento finanziario.

"Ogni autunno inviavamo via e-mail modelli di budget con fogli di calcolo a tutti i manager della nostra azienda. Quando ci hanno restituito il loro input, abbiamo dovuto consolidare i dati in un foglio di calcolo più grande e caricarlo manualmente nel sistema finanziario. Si è trattato di un compito enorme. Essere un Business Controller in quel periodo non era per niente divertente", prosegue Andersen.

"Anche il consolidamento finanziario e la rendicontazione venivano effettuati tramite fogli di calcolo, e siamo arrivati a un punto in cui i modelli di fogli di calcolo erano davvero troppo grandi e complicati. Avevamo bisogno di un sistema più verificabile che riducesse il tempo dedicato alla preparazione e alla riconciliazione delle cifre. L'obiettivo era quello di concentrare le risorse sull'aumento della qualità dell'analisi finanziaria e della reportistica, liberando risorse per il supporto alle attività finanziarie".