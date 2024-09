Per rispondere alle sue esigenze, Jamworks ha adottato IBM Cloud Hyper Protect Services, che ha permesso all'azienda di avere un'autorità completa sui dati sensibili per l'intero ciclo di vita, i workload e le chiavi di crittografia.

Per contribuire a proteggere la riservatezza dei dati in transito e dei dati inattivi con garanzie tecniche, Jamworks ha adottato IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services, che consente di crittografare i dati con chiavi controllate esclusivamente da Jamworks per una protezione efficace dei dati e una gestione delle chiavi efficiente e sicura.

Per proteggersi dai rischi per la sicurezza dei dati non protetti in uso, Jamworks ha adottato la soluzione IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud (VPC). Utilizzando la soluzione, Jamworks ha acquisito la certezza di poter implementare l'AI nei container senza il rischio di accesso non autorizzato ai dati sensibili, rendendo il tempo di esecuzione del modello praticamente a prova di manomissione.