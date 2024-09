Attualmente, il test per il cancro del colon-retto richiede che i pazienti si sottopongano a una colonscopia, una procedura invasiva eseguita da medici in ambiente ospedaliero. Con l'aumento dell'incidenza del cancro del colon-retto, molti ospedali del Regno Unito faticano a tenere il passo con l'aumento della domanda di colonscopie, e le liste d'attesa si allungano. Ad esempio, nel 20234, il 40% dei pazienti del National Health Service (NHS) ha atteso sei settimane o più per ricevere una colonscopia, una tendenza che potrebbe continuare a peggiorare.

Alla maggior parte delle persone che si recano in ospedale per una colonscopia non viene diagnosticato un cancro. Ciò significa che i percorsi diagnostici nelle strutture di assistenza secondaria non sono in grado di utilizzare al meglio le proprie risorse, poiché finiscono per effettuare lo screening su una percentuale significativa di pazienti che potrebbero non avere bisogno di sottoporsi a una colonscopia.

Anche se le colonscopie rimangono tradizionalmente il modo più accurato per determinare se un paziente soffre di cancro del colon-retto, l'AI ha il potenziale per rendere la diagnosi più veloce, più economica e meno invasiva. Informed Genomics, pioniere della genomica nel Regno Unito, si è prefissata di sfruttare le innovazioni scientifiche e tecnologiche per migliorare la diagnosi di questo tipo di cancro.

Sulla scia del recente successo del lancio di un test accurato e non invasivo per il cancro alla vescica, Informed Genomics sta ora rivolgendo la propria attenzione al miglioramento della diagnosi del cancro del colon-retto grazie a una nuova partnership con CanSense.

Nato da un progetto di ricerca avviato presso la Swansea University, CanSense ha combinato la potenza della spettroscopia e dell'AI per sviluppare un esame del sangue rapido, economico e non invasivo per il cancro del colon-retto.

"Siamo davvero entusiasti del potenziale offerto dalla soluzione CanSense per aiutare i medici a fornire cure più efficienti e di qualità superiore", racconta Simon Davis, CEO di Informed Genomics. “Per portare la soluzione sul mercato e ottenere l’approvazione normativa, dobbiamo garantire che la tecnologia sottostante sia affidabile, solida e trasparente."