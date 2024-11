L'INAIL ha collaborato con IBM® Consulting e IBM® Client Engineering per assistere il proprio contact center e i propri uffici nel superamento di possibili ritardi e nella gestione dell'aumento previsto delle richieste. Il team ha lanciato un progetto pilota e creato un assistente virtuale in grado di rispondere alle domande sulla procedura di richiesta di finanziamento.

Con l'aiuto dell'assistente, ora è possibile cercare informazioni sul bando, sui requisiti di ammissibilità e sulle procedure operative. Inoltre, il team può standardizzare le risposte fornite dal contact center dell'INAIL, dove il personale gestisce le richieste più specifiche.

Al progetto pilota, durato 2 mesi, hanno preso parte persone dell'INAIL e di IBM che hanno utilizzato dati non strutturati come manuali, domande frequenti, ticket o richieste precedenti e documentazione ufficiale. La soluzione ha impiegato la soluzione di AI conversazionale IBM® watsonx Assistant, in grado di comprendere e rispondere a varie domande, generali o specifiche, utilizzando diverse funzioni e fungendo da orchestratore tra la piattaforma IBM® Watson Discovery e IBM® watsonx.ai studio.

IBM Watson Discovery è stato utilizzato come strumento di raccolta della documentazione e motore cognitivo a disposizione dell'intera applicazione. Grazie alla funzionalità di indicizzazione di Watson Discovery, il sistema è stato in grado di individuare le parti di testo in cui si trovavano le risposte e gestirle successivamente tramite watsonx Assistant e watsonx.ai. Infine, il modello LLM Mistral di AI generativa (mixtral8-7B) su watsonx.ai è stato utilizzato per avviare la conversazione e generare testi di risposta basati su manuali e documentazione contenenti i contenuti corretti e pertinenti.

Nel complesso, l'INAIL auspica che l'assistente virtuale possa fornire alle aziende una guida tempestiva durante la fase di richiesta dei finanziamenti, alleggerendo la pressione sul contact center e consentendo al personale di concentrarsi su problemi più complessi.