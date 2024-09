Fornire un’assistenza sanitaria di qualità ai propri cittadini è una delle maggiori sfide per qualsiasi nazione in via di sviluppo, e la diversità di culture e la particolare distribuzione geografica dell’India aggiungono un ulteriore livello di complessità a questo compito.iKure utilizza IBM Cloud per aiutare i medici ad accedere in remoto ai dati sanitari e a dare priorità al trattamento dei pazienti nelle aree rurali ad alto rischio di malattie cardiache.

Sfida di business L’India è il secondo Paese più popolato al mondo, con una popolazione stimata di 1,37 miliardi di persone.La maggior parte vive in aree rurali senza accesso all’assistenza sanitaria di base.Con un solo medico ogni 6.000 pazienti, la sfida era portare l’assistenza sanitaria di base nelle aree più remote del Paese.

Risultati 9 milioni di persone coinvolte in 7 stati indiani 200 hub da creare, con la previsione di raggiungere 25-300 milioni di indiani Implementata la piattaforma in 9 paesi africani e in Vietnam in Asia

Storia di una sfida aziendale Gestire la scarsità di risorse nell'assistenza sanitaria nell’India rurale

Sono circa 840 milioni le persone che vivono nelle zone rurali dell’India e che hanno un accesso limitato o nullo all’assistenza sanitaria di base nel proprio quartiere.Quasi l’86% di tutte le visite mediche nelle zone rurali dell’India richiede ai pazienti di percorrere oltre 100 km per incontrare un medico.Anche le infrastrutture necessarie per fornire strutture sanitarie di base non soddisfano le norme definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Abbiamo pensato di avvalerci dell’aiuto di IBM Cloud per classificare questi pazienti in base alla gravità. Sujay Santra Founder and CEO iKure

Storia della trasformazione Migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio iKure ha creato una catena di cliniche per l’assistenza sanitaria di base, con l’obiettivo di fornire un’assistenza sanitaria accessibile e a basso costo con l’uso della tecnologia.Gli operatori sanitari di queste cliniche si recano nelle zone rurali più remote dell’India per incontrare i pazienti ed effettuare test diagnostici di base.I dati raccolti tramite test, i patch indossabili e i rapporti, insieme ai dati demografici dei pazienti e alle condizioni preesistenti, vengono raccolti e trasmessi alla piattaforma iKure creata su IBM Cloud. Utilizzando IBM Cloud Pak, iKure aiuta i medici ad accedere a questi dati da remoto e a dare priorità al trattamento dei pazienti nelle aree rurali.In precedenza, i medici esaminavano manualmente migliaia di profili di pazienti per determinare i casi più a rischio.Ora, il sistema utilizza l’apprendimento automatico per classificare i pazienti in base alla loro gravità, selezionando i casi più urgenti per l’analisi, il che consente ai cardiologi di valutare accuratamente i pazienti per diagnosi più rapide.

Il team IBM di Stati Uniti, Singapore e India ha collaborato con iKure per consentire ai nostri medici e ai team di assegnare priorità ai pazienti in base alla gravità delle loro condizioni. Sujay Santra Founder and CEO iKure

Storia dei risultati Creare una rivoluzione nell’assistenza sanitaria nelle zone rurali Utilizzando IBM Cloud Pak, iKure è riuscita a influenzare la vita di 9 milioni di persone in 7 stati indiani.Il suo prossimo obiettivo è creare 200 hub in tutta l’India e raggiungere 25-30 milioni di indiani.La piattaforma è stata implementata anche in 9 Paesi africani e in Vietnam, in Asia.

IBM® Cloud è molto versatile.I dati non provengono solo dal cloud, ma anche da applicazioni on-premise, da architetture ibride multi-cloud e da più dispositivi. Sujay Santra Founder and CEO iKure