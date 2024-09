Ora Business Partner IBM, Ideatolife è soddisfatta delle funzionalità migliorate delle sue due offerte chiave. E anche il livello di servizio che può offrire è stato migliorato. "Siamo partner solo da pochissimo tempo," spiega Zein. "Ma abbiamo già ridotto i tempi di implementazione su Kubernetes e sui container del 10% – 15%. E sono fiducioso che quando lo faremo la prossima volta, quel numero non potrà che migliorare. Più lo facciamo, più saremo veloci". E queste implementazioni più veloci aiuteranno Ideatolife a ridurre i costi correlati.

La collaborazione con IBM ha inoltre apportato numerosi vantaggi. "Abbiamo firmato gli ESA perché abbiamo visto il valore della partnership con IBM," spiega Zein. "Abbiamo visto il supporto pratico e la consulenza forniti dal team IBM. Non solo ci hanno supportato nella progettazione della migliore architettura, ma ci hanno anche consentito di adattare facilmente la soluzione, il che è importante per noi come azienda in crescita. Ci consente di attingere a nuovi clienti e a nuovi segmenti in cui non siamo mai stati prima."

Ovviamente, la flessibilità di IBM Cloud aiuta anche con questa scalabilità, in linea con gli obiettivi di crescita aggressivi dell'azienda.

Zein continua aggiungendo: "In precedenza, abbiamo sempre desiderato qualcosa di più del livello di supporto che abbiamo ottenuto. Ma da IBM abbiamo ottenuto ciò che volevamo da subito. Il momento in cui diciamo qualcosa, otteniamo la risposta che ci serve. Ti senti più soddisfatto e più sicuro quando hai qualcuno a cui puoi rivolgerti, specialmente in aree difficili come l'AI o la blockchain."

Oltre ai vantaggi della collaborazione con IBM, Ideatolife beneficia anche del marchio IBM. "Avere un nome come IBM accanto a noi ci manda un messaggio", conclude Zein. "Se IBM si fida di noi, otterremo più fiducia da tutti gli altri. Alcuni dei clienti a cui ci rivolgiamo ora sarebbero stati difficili da raggiungere se fossimo andati da soli. Ma quando portiamo il nostro valore con IBM, è più facile per entrambi."