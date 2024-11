L'organizzazione CIO ha implementato una soluzione di protezione dei dati basata sul cloud affidandosi al business partner IBM Cobalt Iron (link esterno a ibm.com) e alla tecnologia IBM, tra cui IBM® Storage Protect e IBM® Storage FlashSystem. Cobalt Iron ha offerto un portale self-service centralizzato per controllare e configurare backup, pianificazioni e politiche. Ha fornito un pannello di controllo per visualizzare lo stato e l'integrità dell'ambiente protetto. Storage Protect ha fornito la resilienza dei dati per file server fisici, ambienti virtuali e applicazioni Software as a Service (SaaS) mentre IBM FlashSystem ha fornito storage flash array a bassa latenza.

La soluzione prevedeva un portale centralizzato con funzioni di backup e ripristino di livello enterprise per container Red Hat, macchine virtuali Red Hat, IBM® AIX, Microsoft Windows, Linux® e Linux on IBM Z, oltre che IBM® Db2 e database SQL. Ha integrato i nodi di più piattaforme per semplificare le procedure di backup e ripristino delle applicazioni di produzione ospitate dall'organizzazione CIO, fornendo un unico pannello di controllo per eseguire tutta la gestione operativa direttamente dal portale, tra cui il provisioning di nuovi sistemi, la modifica delle pianificazioni e l'adeguamento delle politiche di gestione.

In futuro, l'organizzazione CIO prevede di continuare a fornire supporto di secondo livello ai proprietari delle applicazioni e di collaborare con Cobalt Iron per contribuire a migliorare ulteriormente le funzionalità e le capacità del prodotto.