L'infrastruttura su cui SIS gestiva il suo ambiente consisteva in grandi installazioni hardware multi-tecnologiche on-premise a Dallas, in Texas, e a Boulder, in Colorado. Il team ha recentemente scoperto che la tradizionale architettura in batch e il workload in costante aumento non riuscivano a tenere il passo con le esigenze aziendali. Sarebbe necessaria una nuova piattaforma in grado di adattarsi all'hardware on-premise, sostenere i grandi volumi e le elevate richieste di elaborazione di grandi batch di dati e non cedere sotto il carico. Si sono verificate difficoltà anche nel trovare e nell'assumere gli sviluppatori qualificati adatti a mantenere i sistemi precedenti.

"Quando eravamo ospitati on-premise, avevamo il parallelismo che volevamo, ma stava diventando costoso. Era un ambiente verticalmente scalabile e richiedeva tempi di inattività significativi per la manutenzione", afferma Kapil Jadon, CIO di IBM Sales and Marketing Platform Leader". "Ogni volta che il nostro carico aumentava, dovevamo eliminare le interruzioni per scalare verticalmente le nostre risorse e ciò era inaccettabile. Con il numero di scadenze ravvicinate che abbiamo per la nostra applicazione, per noi è sempre stato un ostacolo.

Con così tanti dati da memorizzare, trasformare e gestire, il team SIS ha iniziato a ricercare come riprogettare la propria soluzione per renderla più basata sugli eventi. Di conseguenza, il gruppo ha valutato l'opportunità di sostituire in modo iterativo il sistema e passare a IBM Cloud. SIS era disposto a svolgere un lavoro pesante, poiché spostare il workload esistente in un ambiente cloud non sarebbe stato un compito semplice. Con l'aumento delle esigenze aziendali, sarebbe necessario progettare una soluzione scalabile e di tipo industriale con funzionalità maggiori rispetto alla soluzione tradizionale, insieme alla necessità di eseguire l'applicazione su una piattaforma ibrida nel suo percorso verso il cloud.