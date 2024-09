Per migliorare l'efficienza e la governance degli acquisti, Iberdrola ha scelto di ritirare il suo sistema SRM on-premise e passare alle soluzioni SAP® Ariba® all-cloud.

SAP Ariba, ribattezzato "IBuy" in Iberdrola, fornirà ai team di acquisto dell'azienda una suite completa di soluzioni per l'approvvigionamento e la gestione della supply chain ospitate in un ambiente cloud SAP.

Imanol Barquin, Responsible for Digital Transformation and Processes in Procurement e Project Director of the SAP Ariba Implementation presso Iberdrola, afferma: "Abbiamo preso in considerazione diverse soluzioni SRM, e SAP Ariba si è distinto per la sua flessibilità, capacità e scalabilità. Anche il fatto di poter integrare facilmente SAP Ariba con la nostra soluzione ERP SAP esistente è stato un enorme vantaggio, poiché ci avrebbe reso molto più semplice integrare l'approvvigionamento con i processi aziendali principali, come la pianificazione di capacità e risorse, le finanze e altro ancora".

Zumárraga aggiunge: "Con SAP Ariba abbiamo potuto mantenere le sofisticate funzionalità della nostra soluzione on-premise esistente e ottenere la possibilità di aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità. Siamo rimasti particolarmente colpiti dal fatto che SAP Ariba ci avrebbe aiutato a progettare protocolli di acquisto guidato e reporting avanzato, supportando al tempo stesso le connessioni API con strumenti di terze parti, come la nostra soluzione per il punteggio di sostenibilità dei fornitori.

“Il team SAP ha fatto il possibile per assicurarsi di poter sfruttare al massimo le integrazioni di terze parti disponibili in SAP Ariba. Ad esempio, ci ha aiutato a integrare facilmente una soluzione per il punteggio di sostenibilità dei fornitori con SAP Ariba e ci ha supportato nella configurazione in base alle nostre esigenze specifiche".

Per garantire le best practice durante l'implementazione di SAP Ariba, Iberdrola ha richiesto il supporto di IBM® Consulting. Sfruttando i modelli generati da IBM partendo dalle implementazioni di successo di SAP Ariba presso altre aziende globali, i due team insieme hanno progettato un prototipo del nuovo ambiente SAP Ariba di Iberdrola e configurato la soluzione passo dopo passo, seguendo una metodologia a cascata attentamente pianificata.

"Essendo uno dei partner strategici a lungo termine di SAP, sapevamo che IBM aveva la competenza e l'esperienza necessarie per garantire che potessimo completare il passaggio a SAP Ariba in modo rapido ed efficace", afferma Barquin. "Con il suo ampio portfolio di implementazioni di successo di SAP Ariba e un genuino interesse nell'aiutare Iberdrola a trasformare le sue operazioni di approvvigionamento, IBM si è distinta da tutti gli altri fornitori di servizi con cui stavamo valutando di collaborare".

E continua: "IBM ha offerto la proposta più competitiva, e il suo team ha svolto un ottimo lavoro nello spiegarci come ottimizzare la nostra migrazione a SAP Ariba e affrontare le complessità legate al passaggio da una soluzione on-premise a una piattaforma basata su cloud. IBM ci ha supportato in ogni fase del percorso e siamo stati lieti di vedere che i membri senior del team IBM si sono impegnati a fondo per garantire che questo progetto si svolgesse senza intoppi e con successo".

Dopo aver progettato e testato una versione prototipo di SAP Ariba e personalizzato i modelli utilizzati per l'implementazione in base alle esigenze di Iberdrola, IBM ha aiutato l'azienda a implementare il modulo SAP Ariba Source-to-Contract, che avrebbe fornito ai team di approvvigionamento una soluzione completamente digitalizzata e automatizzata per la creazione, la gestione e l'esecuzione di contratti nuovi ed esistenti. In seguito, IBM ha configurato SAP Ariba Procure-to-Order per supportare gli acquisti guidati all'interno dei team di approvvigionamento di Iberdrola e nell'intera organizzazione.

"Grazie all'eccezionale supporto di IBM, abbiamo migrato con successo la nostra soluzione SRM legacy, che conteneva 20 anni di sviluppo personalizzato interno, su SAP Ariba in meno di un anno", spiega Zumárraga.