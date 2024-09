Hellenic Glass Industry S.A.

Mentre continua a promuovere la sua trasformazione digitale utilizzando SAP S/4HANA su IBM Services for Managed SAP Applications, Hellenic Glass Industry è sicura di avere le capacità necessarie per dare forma a operazioni globali snelle e convenienti.

A ogni pallet di prodotti viene ora assegnato un identificatore univoco in SAP S/4HANA, che viene allegato come codice a barre e scansionato mentre i prodotti si muovono attraverso la catena di fornitura. Con tutti i dati di produzione, inventario e logistica gestiti da SAP S/4HANA, HGI dispone di una visione immediata e accurata delle scorte disponibili per la vendita e di dove sono collocate.

Ottenere report dettagliati

Oggi, Hellenic Glass Industry è in grado di produrre report accurati sui KPI a livello di gruppo, incluso il numero di prodotti fabbricati quotidianamente, il numero di spedizioni inviate alle sue strutture di distribuzione e lo spazio disponibile nei suoi magazzini. Fondamentalmente, il team finanziario dell'azienda può utilizzare questi dati per completare la chiusura mensile in una frazione del tempo.

"In passato, in genere avremmo avuto bisogno fino al 22 del mese per chiudere i nostri libri contabili, ma da quando lavoriamo con IBM Services per implementare SAP S/4HANA, abbiamo portato la chiusura all'8 del mese: il 63% più veloce", afferma Manolis Kainourgiakis.

“Prima chiudiamo i nostri conti, prima possiamo determinare se siamo in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi di fatturato: la chiusura più rapida che stiamo ottenendo con IBM e SAP ci consentirà di prendere decisioni proattive in un mercato competitivo. Stiamo continuando a spingere per una maggiore efficienza e crediamo che alla fine saremo in grado di fare una chiusura in cinque giorni".