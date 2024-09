HSE fornisce servizi sanitari e sociali ai circa 5 milioni di cittadini irlandesi e dispone di sistemi vaccinali regionali.Ma per la vaccinazione COVID, HSE aveva bisogno di un programma nazionale in grado di vaccinare in modo rapido e sicuro l'intera popolazione irlandese.

Una maniera possibile per farlo era vaccinare le persone nei siti non-HSE e rimuovere le barriere superflue che non erano in linea con la situazione pandemica che prevedeva una “mobilizzazione totale”.Tutto il personale (sia i team HSE che gli operatori sanitari in prima linea, compresi i molti operatori sanitari in pensione rientrati in HSE per dare il loro contributo) aveva bisogno di essere vaccinato entro lo stesso periodo di due settimane dei nostri dipendenti, in modo da essere più sicuro quando lavorava in prima linea.Erano in gioco le persone e le loro vite famiglie e comunità.

Quanto più velocemente HSE fosse riuscito a agire, tanto più vite sarebbero state salvate.Ma l'efficacia di questo programma di vaccinazione su larga scala richiedeva anche una perfetta orchestrazione di tutti i processi associati: comunicazioni, pianificazione, accettazione, gestione dei casi, segnalazioni e controlli.La nuova soluzione di vaccinazione doveva essere rapidamente scalabile, garantendo al contempo la sicurezza dei dati sanitari di ciascun cittadino.Inoltre, HSE aveva bisogno di implementare una piattaforma di vaccinazione in poche settimane.Dopo aver esaminato le offerte e la tecnologia di IBM e Salesforce (link esterno a ibm.com), HSE ha avuto la sicurezza che le due aziende avessero la partnership, la tecnologia, la competenza e la velocità necessarie per ideare una soluzione di tale importanza.Era il 14 dicembre 2020 e non c’era tempo da perdere.