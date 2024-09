Quando il COVID-19 ha colpito nel 2020, il traffico verso il sito Web è aumentato nel momento in cui i clienti sono passati allo shopping online. Ma il sito Web non era attrezzato per gestire l'aumento. I clienti hanno avuto problemi con la ricerca dei prodotti e, peggio ancora, con la finalizzazione degli acquisti alla cassa. L'azienda ha rapidamente accelerato un piano della sua roadmap triennale di trasformazione digitale per rinnovare la piattaforma del sito Web, abbreviando i tempi da 12–14 mesi a sei mesi.

Fortunatamente, la tecnologia giusta era già in uso. “Siamo stati in grado di creare più container per gestire lo scambio di dati tra i nostri sistemi on-premises e di e-commerce,” afferma Warriner. “Senza le prestazioni e le capacità di IBM Cloud, non saremmo mai stati in grado di arrivarci.”

La capacità di cambiare si è rivelata inestimabile in ogni aspetto dell'azienda. Quando i clienti hanno richiesto un abbigliamento più comodo per lavorare da casa, l'azienda è stata in grado di ampliare la propria offerta per soddisfarli. “Prima del COVID non stavamo cercando di farlo,” afferma Warriner. “Fortunatamente, grazie al modo in cui è stato costruito il nostro ecosistema, con microservizi in contenitori e diversi endpoint, siamo riusciti a eseguire la transizione molto rapidamente.”

I miglioramenti nelle prestazioni del sito Web sono stati notevoli. “Con la nostra nuova piattaforma di e-commerce che esegue microservizi, stiamo sfruttando i migliori strumenti disponibili per velocizzare il nostro sito Web,” afferma Warriner. “Direi, senza ombra di dubbio, che il nostro nuovo sito Web è cento volte più veloce del precedente.”

Le ricerche ora richiedono dei microsecondi e le informazioni di inventario sono disponibili quasi in tempo reale. “Con IBM Event Streaming, la piattaforma di streaming di eventi Apache Kafka e il service bus IBM, possiamo attivare qualsiasi aggiornamento dell'inventario in pochi secondi,” afferma Warriner, “dagli acquisti in negozio o online o dai trasferimenti da negozio a negozio.”

L'azienda ritiene che molte delle modifiche apportate a seguito del COVID-19 avranno un impatto duraturo. “Le azioni che abbiamo intrapreso - essere in grado di funzionare in remoto, vendere ai nostri clienti online con ritiro in negozio - non le cambiamo,” dice Warriner. “Il mondo cambia ogni cinque minuti, forse ogni cinque microsecondi, e noi dobbiamo stare al passo.”

Rimanere fedeli ai propri clienti in questo mondo in continua evoluzione è rimasto al centro della trasformazione digitale di Harry Rosen, e ha richiesto la volontà di ripensare la propria attività dall'interno. “Abbiamo modificato le dinamiche del nostro magazzino e del nostro reparto acquisti. Abbiamo suddiviso le cose e riposizionato le persone all'interno dell'organizzazione per supportare la nostra visione. È un nuovo futuro. Un nuovo paesaggio,” conclude Warriner.