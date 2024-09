Grupo Pinsa ha collaborato con Emergys, business partner di IBM, per progettare e implementare una nuova architettura applicativa utilizzando IBM Cloud Pak for Integration e IBM Cloud Pak for Business Automation, ottimizzati per l'implementazione di Red Hat® OpenShift® su qualsiasi ambiente cloud o IT.

La soluzione IBM ha surclassato la concorrenza grazie a una flessibilità ideale per la crescita continua, all'interoperabilità delle funzionalità di IBM Cloud Pak e alla sua capacità di operare in un ambiente multicloud. La soluzione ha inoltre consentito all'azienda di sviluppare una serie di servizi riutilizzabili con cui automatizzare le integrazioni tra le applicazioni ed eliminare i processi ridondanti in tutte le sue attività.

Grupo Pinsa ha implementato per la prima volta le funzionalità di integrazione di IBM Cloud Pak for Integration per collegare le sue applicazioni interne ed esterne tra loro e ai sistemi interni dell'azienda, specialmente al suo sistema ERP, che è ospitato sia on-premise che nel cloud. Successivamente, l'azienda ha utilizzato anche altre funzionalità di IBM Cloud Pak, tra cui:

API Management, per esporre e gestire le API per i servizi condivisi con le parti interessate interne ed esterne, come i servizi di inventario o di ordine per i supermercati, che costituiscono il 60% dei clienti del Grupo Pinsa.





API Gateway, per proteggere e controllare l'accesso alle transazioni con API.





Accodamento dei messaggi, per inviarli in modo sicuro tra un sistema e l'altro, ad esempio trasmettendo i dati provenienti dai sensori presenti nei serbatoi di stoccaggio dei pescherecci al sistema ERP a terra, per monitorare i pesci e garantire che siano sempre mantenuti a una temperatura sicura.

Per realizzare la sua idea di automazione dei processi, l'azienda ha implementato la funzionalità di mappatura dei processi di IBM Cloud Pak for Business Automation, al fine di modellare i processi aziendali e la capacità del workflow per ottimizzare il flusso di processi e informazioni. Fin da subito l'azienda ha capito il valore dell'utilizzo della robotica per automatizzare gli aspetti manuali dei processi, come l'estrazione delle informazioni sulla contabilità fornitori dal cloud per riconciliare i conti dei clienti, o la registrazione delle transazioni dai sistemi legacy nel sistema ERP quando API o servizi web non sono disponibili – due esempi di attività per cui ha finito realmente per sfruttare le capacità di automazione dei processi robotici.

Convincere i dipendenti a dedicare tempo ed energie all'adozione di nuove tecnologie non è stato subito facile. Ma Orlando Martinez, Director of Information Technology del Grupo Pinsa, era determinato a cogliere i benefici a lungo termine della migliore efficienza.

Per quanto riguarda l'automazione dei processi, il potenziale di miglioramento era evidente. "Circa l'80% della progettazione dei processi è comune a tutte le funzioni e a tutte le società del gruppo", spiega Martinez. "Abbiamo iniziato con un progetto pilota all'interno di un'azienda, basato sulle regole specifiche di quell'azienda. Abbiamo poi applicato la progettazione del processo di base alle altre società, utilizzando regole aziendali flessibili per tenere conto delle caratteristiche uniche di ciascuna".

Emergys ha lavorato a stretto contatto con il team di Grupo Pinsa durante tutto il processo, occupandosi anche di formare il personale IT dell'azienda. Entro quattro mesi dall'implementazione iniziale, la società è stata in grado di eseguire le sue integrazioni e automazioni in modo completamente indipendente.