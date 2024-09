Uno dei principali vantaggi per Grupo Lucas di ospitare il suo sistema ERP nell'IBM Cloud è che gli utenti possono accedervi da qualsiasi posto, offrendo ai dipendenti la flessibilità di lavorare da casa o in viaggio. Questa caratteristica è stata particolarmente utile durante il COVID-19, quando, dal punto di vista lavorativo, la riorganizzazione è stata indolore.

Un altro vantaggio è stata la capacità della soluzione SaaS di adattarsi alle esigenze operative. Il mercato dei prodotti agricoli è variabile, con fluttuazioni basate su fattori imprevedibili come meteo, domanda di mercato e prezzi dell'energia. Con IBM Cloud, l'azienda può utilizzare tutta la capacità di servizio e storage di cui ha bisogno e pagare solo per ciò che utilizza.

Questa flessibilità è stata determinante per consentire al Grupo Lucas di espandere la soluzione ERP man mano che l'azienda cresceva. E l'azienda è sicuramente cresciuta: nel 2012 realizzava circa EUR 25 milioni di fatturato. Alla fine del 2020, quel numero è arrivato a una stima di EUR 100 milioni.

La soluzione su cloud libera inoltre Grupo Lucas dalle spese e dalle attività di manutenzione della propria infrastruttura IT per l'ERP, consentendo all'azienda di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: coltivare, raccogliere e distribuire frutta e verdura. Per quel che riguarda le analisi di marketing, l'azienda può accedere ai suoi dati molto più facilmente da quando risiedono nel cloud.

Oggi Grupo Lucas è fiorente e Aserti continua ad allargare la sua base di clienti. In tutto questo, entrambe le società hanno valutato di enorme valore la piattaforma IBM Cloud. "Grazie alla flessibilità offerta da IBM Cloud, siamo stati in grado di adattarci alle esigenze dei nostri clienti, lavorando da più sedi e risolvendo rapidamente i problemi", conclude Juan Francisco Bermudez, IT Manager di Grupo Lucas."