Gruppo Bastide

Sia che si trovino in ospedale, in una struttura di assistenza o a casa del paziente, gli operatori hanno bisogno di una fornitura affidabile di dispositivi medici di alta qualità per trattare efficacemente chi è in cura.I fornitori di tali apparecchiature mediche devono garantire un livello di qualità costantemente eccellente, altrimenti rischiano di compromettere l’assistenza ai pazienti.

Uno di questi fornitori è Groupe Bastide, azienda con sede in Francia che nutre ambizioni di espansione globale.La rapida crescita, sia organica che attraverso acquisizioni, rendeva sempre più difficile per Groupe Bastide mantenere gli standard eccezionali su cui si basa la sua reputazione.

Emmanuel Romieu, IT Manager di Group Bastide, spiega: "Recentemente, la nostra strategia di crescita ha intensificato le acquisizioni al di fuori della Francia.Ad esempio, nel Regno Unito, ora siamo il secondo più grande fornitore di dispositivi medici e abbiamo in programma di espanderci ulteriormente.Volevamo apportare in modo proattivo alcune modifiche alle nostre operazioni per assicurarci di poter continuare a cogliere le opportunità man mano che si presentano".

In particolare, Groupe Bastide ha deciso che l’implementazione del database SAP ERP powered by SAP HANA per aumentare le prestazioni e l’analisi più rapida sarebbe stata la decisione giusta.Il team IT del gruppo ha iniziato a cercare un’infrastruttura in grado di supportare SAP HANA al massimo delle sue potenzialità, soddisfacendo al contempo le esigenze di un’azienda in crescita.

"A breve termine, avevamo bisogno di soluzioni server e di storage all’altezza del compito di consentirci di ottenere il massimo dal nostro investimento in SAP HANA", commenta Romieu."A lungo termine, volevamo avere la possibilità di integrare le filiali attuali e future nel nostro ambiente SAP, operazione che richiedeva molto spazio e flessibilità".