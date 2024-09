L'azienda gestisce 2.400 negozi di alimentari in tutto il paese e le sue operazioni sono distribuite in numerosi stati. A causa dell'estensione geografica, l'azienda era solita gestire le informazioni in grandi batch. Una volta al giorno, ogni archivio raccoglieva i dati e li inviava a un data warehouse centrale per l'analisi.

Tuttavia, dato il gran numero di negozi associati, questo processo generava circa 50 milioni di messaggi da e verso i negozi ogni giorno. Questi messaggi includevano registri delle transazioni dalle casse, controlli del credito e verifica delle informazioni delle farmacie.



Il metodo di elaborazione in batch utilizzato comportava ritardi nell'analisi dei dati e talvolta ostacolava gli sforzi di prevenzione dei furti. Il rivenditore di generi alimentari ha deciso di effettuare un aggiornamento in modo da poter accedere alle statistiche giornaliere e migliorare il servizio clienti, la gestione della supply chain e altro ancora. Era consapevole che la nuova soluzione doveva raccogliere i dati in modo tempestivo per poter prendere decisioni informate sull'azienda nel suo complesso. Sapeva anche che doveva essere in grado di gestire grandi volumi di informazioni.