Il team GigaSpaces sta sviluppando la nuova soluzione utilizzando IBM watsonx.ai e IBM watsonx Assistant con il supporto di IBM Build Lab. Conterrà un assistente virtuale il cui front-end è basato su watsonx Assistant e le cui capacità di query e riepilogo si basano su wasonx.ai. La visione è che i clienti di GigaSpaces siano in grado di interrogare i dati aziendali in linguaggio naturale. L'obiettivo principale della piattaforma eRAG è quello di consentire alle organizzazioni di accedere ai dati aziendali in linguaggio naturale, permettendo loro di prendere decisioni aziendali affidabili e di ottenere insight fruibili grazie all'AI. Utilizzando gli LLM avanzati su IBM watsonx.ai e applicando tecniche come l'arricchimento semantico e il caching vettoriale, GigaSpaces è in grado di migliorare i moduli di ragionamento e recupero dei metadati di eRAG.

Una volta che la nuova piattaforma eRAG è completamente operativa, i clienti di GigaSpaces saranno in grado di utilizzare il linguaggio naturale per interrogare dati strutturati come i record di vendita interni di un'azienda, la gestione dell'inventario, i pagamenti degli ordini o l'analytics di marketing. Possono aspettarsi che eRAG fornisca elevati livelli di precisione nei risultati delle query restituiti. Attualmente, gli ingegneri che utilizzano l'AI per lavorare con informazioni strutturate come i database registrano un tasso di precisione fino al 55%. La missione di GigaSpaces è aiutare i propri clienti a raggiungere un tasso di precisione vicino al 95% sulla base dei risultati iniziali quando utilizzano questo nuovo approccio eRAG.

Grazie all'integrazione di IBM watsonx Assistant, GigaSpaces ha ridotto da diversi mesi a pochi giorni il tempo necessario per la prototipazione di un assistente basato su eRAG, consentendo al team di ricerca e sviluppo di concentrarsi sulla sfida principale, ovvero migliorare la tecnologia eRAG e semplificare lo sviluppo del linguaggio umano per le informazioni strutturate a un livello molto elevato. In futuro, GigaSpaces prevede di esplorare IBM watsonx.governance , una soluzione che utilizza l'automazione del software per mitigare i rischi, gestire i requisiti normativi e affrontare le questioni etiche per i modelli di AI generativa e di machine learning (ML). GigaSpaces mira a utilizzare la piattaforma per fornire affidabilità e sicurezza all'interno della soluzione eRAG, garantendo la valutazione, il monitoraggio e il controllo sui modelli integrati nella soluzione. L'introduzione di IBM watsonx.governance segnerà un passo avanti fondamentale verso il raggiungimento di questo obiettivo.