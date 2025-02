Costruire una nuovissima piattaforma per il mercato dell'energia in linea con gli standard stabiliti dalla European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) non è stata un'impresa facile per la GSE. Per garantire la best practice e la conformità alle normative, l'organizzazione si è avvalsa del supporto di Orient Logic—un business partner IBM—a seguito di un rigoroso processo di appalto del governo.

In collaborazione con Blaze (la filiale di sviluppo software di Orient Logic) e IBM, GSE ha creato la piattaforma Energy Market Participants (EMP) utilizzando IBM Process Automation Manager Open Edition come motore principale dei processi di business e IBM Instana Observability per il monitoraggio completo delle applicazioni. Per garantire che GSE potesse sviluppare e rilasciare rapidamente nuove funzionalità per l'EMP in futuro, Blaze ha scelto di creare la piattaforma di mercato utilizzando la piattaforma container Red Hat OpenShift e Red Hat Integration.

L'utilizzo di Red Hat ha consentito una perfetta interconnessione dei dati con i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di fatturazione senza richiedere modifiche invasive o la riqualificazione di tali sistemi. Ciò ha accelerato la consegna della piattaforma EMP e ridotto il costo totale del progetto.

Ora la piattaforma EMP consente a fornitori di elettricità, generatori, commercianti, operatori di sistemi di trasmissione e operatori di sistemi di distribuzione in tutta la Georgia di acquistare, vendere, importare ed esportare energia attraverso la rete elettrica nazionale del paese. Parallelamente, revisori e regolatori possono accedere a informazioni quasi in tempo reale su scambi di energia, prezzi, utilizzo e altre metriche chiave.

"Abbiamo scelto le soluzioni IBM perché sono affidabili, testate nel tempo e collaudate nel settore energetico", afferma Zviad Gachechiladze, Director of JSC Georgian State Electrosystem of Organized Markets Development and Electricity Accounting presso GSE. "E con il supporto di Blaze e Orient Logic siamo riusciti a realizzare un ciclo di sviluppo rapido ed efficace per la nuova piattaforma e ad essere operativi entro la data prevista", completa.

Lela Khalvashi, Product Owner di Blaze e Orient Logic, aggiunge: "Siamo stati lieti di avere l'opportunità di aiutare il GSE a realizzare un'iniziativa così importante per il nostro paese. Questo progetto di successo ci ha anche consentito di mettere a frutto la nostra vasta esperienza e conoscenza nel settore energetico".