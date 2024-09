IBM Process Automation Manager Open Edition, precedentemente nota come Red Hat Process Automation Manager, è una piattaforma per la modellazione e l'automazione dei processi aziendali, della gestione dei casi e delle decisioni. Sviluppata con tecnologie open source e conformi agli standard di settore come Business Process Model and Notation (BPMN) e Decision Model and Notation (DMN), garantisce una perfetta integrazione tra i servizi di automazione e le applicazioni tradizionali e di terze parti.