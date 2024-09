La collaborazione tra esperti aziendali e team IT, insieme a un set tecnologico moderno, consente agli sviluppatori di concentrarsi sulle aree di competenza in cui eccellono e di gestire il tempo con la massima efficienza. Un'esperienza di sviluppo potenziata, combinata con strumenti incentrati sugli sviluppatori, aiuta le organizzazioni ad adattarsi e reagire rapidamente alle tendenze e ai requisiti di un mercato in continua evoluzione.

IBM Decision Manager Open Edition, progettato per semplificare la valutazione delle regole critiche, è in grado di gestire facilmente l'esecuzione di migliaia di regole, consentendo alle organizzazioni di eliminare i bias, ridurre i costi e aumentare l'efficienza della forza lavoro per un processo decisionale ottimizzato. Attraverso l'offerta di diverse opzioni di implementazione, che spaziano dai modelli adatti al business come Decision Model and Notation (DMN) a regole altamente flessibili con processi decisionali avanzati in tempo reale ed elaborazione di eventi complessi, questa soluzione ti fornisce una strategia completa, intuitiva e semplificata per l'automazione delle decisioni.