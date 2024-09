Dopo aver implementato IBM FlashSystem, Genus ha registrato miglioramenti immediati nell'ottimizzazione dello storage, nella velocità e nella continuità aziendale.

IBM Storage Insights ha fornito al team uno sguardo su ciò che sta accadendo a livello di blocco del sistema stesso, con grande gioia di De. Il livello di controllo che il suo team ha ottenuto grazie a Storage Insights ha permesso loro di prendere decisioni strategiche migliori in futuro, inclusa l'implementazione di big data e analytics predittive.

Tali innovazioni sono rese possibili anche grazie alla velocità della loro nuova soluzione, che si è rivelata un vero e proprio fattore di cambiamento. "Credo che la velocità non sarà un ostacolo da nessuna parte", afferma De. "E lo storage del sistema di file è stato ottimizzato."

Grazie a questa velocità e a questo storage, il team di De sarà in grado di implementare un sistema virtuale veloce, facile da usare e altamente disponibile per gestire carichi di dati. Ciò è particolarmente importante per Genus, che dispone di una grande quantità di informazioni proprie di progettazione, ingegneria e ricerca e sviluppo memorizzate sotto forma di dati del modello, inclusi modelli e disegni elettronici e meccanici.

Inoltre, la resilienza dei dati e le funzionalità di sicurezza incluse nel sistema di storage all-flash sono fondamentali per i piani attuali e futuri di Genus. Avendo precedentemente perso dati in un crash del sistema, De ci tiene particolarmente a garantire che ciò non accada mai più. Con IBM FlashSystem, può stare tranquillo sapendo che una maggiore sicurezza dei dati e una maggiore cyber resilience aiutano a garantire la continuità continua delle operazioni di Genus, insieme a prestazioni migliori e costi infrastrutturali inferiori.

Guardando al futuro, Genus prevede di implementare SAP HANA per ERP e di lanciare un help desk di servizi gestiti per le schede energetiche a cui i contatori Genus forniscono informazioni. "Riceveremo input da milioni di contatori sparsi in tutto il paese in diversi progetti", afferma De. “Finiranno in uno dei nostri centri di gestione del controllo centrali e i dati verranno memorizzati nello storage IBM”.

Con la crescita di questo progetto, aumenteranno anche le esigenze di storage di Genus, che richiedono il tipo di scalabilità in cui sono specializzati gli array IBM FlashSystem. Come riassume De: “Potremmo dover aggiungere più spazio di storage tra qualche anno, quindi l'espandibilità—in particolare in orizzontale—era una delle nostre considerazioni. Non siamo riusciti a trovare questa flessibilità in altri concorrenti".

