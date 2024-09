Fortune Technology Company

Il Dipartimento finanziario doveva gestire compiti complessi e ripetitivi. Fortune Technology è un partner senior dell'ecosistema RPA di IBM e i consulenti senior e il personale aziendale del Dipartimento finanziario di Fortune Technology ha dialogato più volte in modo approfondito con il cliente. Dopo aver compreso le esigenze specifiche del cliente, ha deciso di fornire al cliente i servizi di consulenza e implementazione dei robot finanziari RPA basati su IBM Cloud Pak for Business Automation. L'obiettivo è stato quello di risolvere e automatizzare i processi aziendali per le due principali linee di business finanziarie, tra cui la gestione e la contabilità dei fondi e la gestione e la contabilità delle fatture.

In primo luogo, nella fase PoC, è stato rapidamente sviluppato un robot in grado di scaricare gli estratti conto dai sistemi di Internet banking aziendali, basato su IBM Cloud Pak for Business Automation, che doveva accedere automaticamente alla pagina di Internet banking aziendale di Bank of China, selezionare un conto bancario designato e scaricare l'estratto conto per un periodo di tempo specifico, in modo da verificare la fattibilità tecnica del robot RPA. Dopo il lancio del robot in grado di scaricare gli estratti conto dai sistemi di Internet banking aziendali, il personale del centro di liquidazione ha risparmiato tre ore al giorno, raddoppiando la propria efficienza lavorativa e raggiungendo un'accuratezza del 100%.

In secondo luogo, è stato sviluppato e implementato un robot finanziario non presidiato per collegare diversi sistemi eterogenei, come i sistemi di Internet banking aziendali, il sistema OA, il sistema finanziario, il sistema di gestione dei fondi e il sistema fiscale.

Successivamente sono stati risolti i problemi tecnici legati alla gestione unificata dei dispositivi USB di diverse banche e all'accesso automatico per raggiungere l'ottimizzazione tramite la soluzione HUB USB di Internet banking di terza parte.

Infine, sono stati implementati 9 robot finanziari basati su IBM Cloud Pak for Automation per il cliente, tra cui: il robot per scaricare estratti conto bancari, il robot per la gestione dei fogli di lavoro, il robot per la contabilità delle ricevute, il robot per la contabilità dei pagamenti, il robot per la fatturazione e la contabilità, il robot per l'accettazione e la contabilità delle fatture, il robot per il caricamento e la contabilità dei rimborsi spese, il robot per l'applicazione e l'inserimento di fatture e il robot per la gestione dei crediti esigibili.

L’implementazione riuscita di 9 robot finanziari ha creato per il produttore un nuovissimo modello di gestione finanziaria ad alta efficienza. Inoltre, il cliente ha apprezzato molto le funzionali di IBM Cloud Pak for Business Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation è una piattaforma software di automazione intelligente basata su cloud contenitore, semplice, facile da usare, ad alta efficienza e stabile per le imprese, con grandi capacità di integrazione per i prodotti di automazione e diverse funzioni, tra cui una serie di AI incorporate, processi decisionali intelligenti, workflow, disposizione dei contenuti, riconoscimento dei documenti, sviluppo senza codice, apprendimento automatico, strumenti di sviluppo con uso limitato di codice, analisi intelligente, ecc. Consente ai clienti di utilizzare tecnologie di automazione pre-integrate e strumenti con uso limitato di codice per progettare, creare ed eseguire applicazioni e servizi di automazione su qualsiasi cloud. È la scelta migliore per le aziende che prevedono di creare in futuro un nuovo modello di lavoro intelligente.