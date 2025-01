Sebbene McJannett temesse che l'integrazione dell'AI in un'esperienza pratica di apprendimento collaborativo avrebbe ridotto al minimo la familiarità e il tocco personale che i beneficiari di Food Ladder apprezzano particolarmente, McJannett la pensa esattamente all'opposto. "Questa trasformazione costituirà un'esperienza che arricchirà entrambe le parti, dal punto di vista dell'insegnamento e del personale interno. Gli insegnanti possono riappropriarsi delle proprie serate. Possono fare ciò che è veramente importante per l'insegnamento, ovvero il sostegno sociale e la comprensione delle esigenze del singolo bambino; non le cose banali come applicare le lezioni di matematica al programma e i vari documenti che ne derivano. Per quanto riguarda il nostro personale, restituirà loro la capacità di svolgere il lavoro più importante, ovvero ideare, creare e migliorare l'offerta e la piattaforma. Possono offrire un valore migliore agli insegnanti, invece di eseguire semplicemente il processo automatizzato per assicurarsi che le strutture di governance e simili siano presenti," afferma.

Food Ladder sta passando da un'organizzazione in cui tutto viene fatto a mano a un sistema completamente automatizzato che consente alle scuole di costruire, comprendere e raccogliere i propri sistemi alimentari e di connettersi con altre scuole. Food Ladder attualmente opera in 40 scuole in tutta l'Australia e in alcune località in India, Bhutan e Uganda. Nel 2024, attraverso il Food Ladder School System, l'organizzazione è venuta a contatto con circa 17.000 persone e prodotto 132.480 pasti all'anno. Grazie alla collaborazione con IBM, Food Ladder intende arrivare a oltre 25 milioni di pasti all'anno entro il 2030, implementando oltre 1.000 hub di produzione di alimenti basati su AI in tutto il mondo.

Su questa scala, le comunità avranno una fornitura annuale di frutta e verdura fresca e nutritiva, cosa che non avevano mai avuto prima. Lavorare con il cibo fa sì che i bambini guardino al cibo in modo diverso, migliorando il loro rapporto a lungo termine con il cibo. Inoltre, le serre Food Ladder coltivano i prodotti in modo più efficiente rispetto ai sistemi a terra. Pertanto, date le sedi remote di molte serre Food Ladder, l'organizzazione sta contribuendo a ridurre alcune delle supply chain più lunghe e ad alto contenuto di carbonio al mondo, migliorando notevolmente le metriche di sostenibilità. "Ci dà tanta gioia realizzare questi incredibili progetti con questo livello di amplificazione e grandezza, cosa che ora possiamo fare su una scala molto più ampia. Con IBM e i nostri partner tecnologici, rivoluzioneremo la sicurezza alimentare in appena 6 anni," afferma McJannett.