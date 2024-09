Quando la banca, che ha sede a Kochi, si è resa conto della necessità di una soluzione API per consentire l'integrazione con diverse aziende fintech, ha iniziato a cercare organizzazioni che potessero aiutarla a realizzarla. Dopo aver preso in considerazione diversi parametri: flessibilità, supporto e lavoro di squadra, assistenza post-vendita disponibile 24 ore su 24 e costi, la banca ha deciso di rivolgersi a IBM.

Il gruppo IBM Cloud® Integration Expert Labs ha guidato l'implementazione della soluzione API insieme al gruppo IT della banca. Il modello ibrido di IBM Expert Labs e del gruppo IT della Federal Bank è stato formulato per garantire l'abilitazione delle competenze del team interno su IBM API Connect® e per facilitare il continuo percorso di trasformazione digitale della banca.

Avendo una lunga storia di collaborazione con la Federal Bank, IBM aveva già una buona conoscenza del panorama IT, dei requisiti e delle aspettative della banca. Basandosi sul modello di gruppo ibrido, l'Integration Architect di Expert Labs ha guidato un gruppo di sviluppatori API di IBM e del gruppo IT della Federal Bank.

La soluzione prevedeva tutte le funzionalità necessarie, come disponibilità elevata e disaster recovery, per contribuire alla creazione di una solida piattaforma API. IBM e il gruppo IT della banca hanno pubblicato 20 API relative a casi d'uso inerenti rimesse e trasferimenti di fondi. Un gruppo ibrido ha fatto in modo che gli specialisti IT della Federal Bank avessero a disposizione le competenze, gli strumenti e i processi necessari per gestire e sviluppare i successivi requisiti API per la banca.