Dopo aver incontrato tutti i fornitori che hanno risposto alla RFP, EBank ha scelto di lavorare con IBM Business Partner Sumerge, un provider internazionale di soluzioni IT e consulenti con sede a Cairo.

"È stato chiaro durante la fase della RFP che EBank stava facendo qualcosa di diverso dalla concorrenza", afferma Mohamed Nour, Chief Technology Officer (CTO) di Sumerge. "Stavano davvero cercando di fare il salto verso la trasformazione digitale e noi abbiamo compreso la visione e mostrato come potevamo costruire una piattaforma di banking-as-a-service per consentire l'innovazione nei canali digitali e altre iniziative."

Sumerge ha collaborato con Tawfik e il suo team per creare un livello di integrazione delle API containerizzato, utilizzando IBM Cloud Pak for Integration e la piattaforma container Red Hat OpenShift, che collega i canali aziendali e commerciali di EBank e collabora con i suoi core banking e altri sistemi bancari. I team hanno utilizzato la soluzione IBM anche per creare un flusso completo di rimesse Automatic Clearing House (ACH) sul livello di integrazione. "Abbiamo unificato i requisiti di integrazione e abilitato una connettività rapida e sicura tra tutte le applicazioni in un ambiente eterogeneo", afferma Wehady. "Ci offre l'agilità per sviluppare, testare, perfezionare e implementare a una velocità che corrisponde alla strategia della banca."

In parallelo al progetto del livello di integrazione, EBank ha collaborato con Sumerge per implementare il componente di gestione dei contenuti di IBM Cloud Pak for Business Automation. Utilizzando queste soluzioni, EBank automatizza l'apertura dei conti per i clienti, compresa la gestione dei record e dei dati in un repository centrale.

Insieme, le soluzioni di integrazione e automazione rappresentano un notevole impulso alla velocità di elaborazione di EBank. "Le prestazioni sono incredibili", afferma Shoukry. "Abbiamo ridotto drasticamente i tempi delle transazioni ed eliminato anche la necessità di lavorare manualmente su migliaia di transazioni giornaliere".

I team di eBank e Sumerge, così come il team IBM per il successo dei clienti, hanno collaborato in modo agile per implementare insieme le soluzioni di automazione e integrazione aziendale sullo stesso cluster OpenShift insieme alle applicazioni del canale digitale della banca. Come lo descrive Tawfik, "Ciascuno dei progetti dipendeva dagli altri, quindi abbiamo lavorato su piccole parti dell'architettura complessiva in modalità parallela, eseguendo analisi, sviluppo, implementazione e test, e in questo modo abbiamo potuto comunicare continuamente le specifiche a uno sviluppatore di terze parti che ci aiuta con i nostri canali digitali."

Ahmed Azraq, IBM Customer Success Manager Architect for EBank, commenta anche la natura unica e altamente collaborativa del progetto: "EBank è la prima azienda in Egitto ad avere più IBM Cloud Paks in esecuzione in un unico cluster Red Hat OpenShift in produzione. Durante tutta l'implementazione, abbiamo mantenuto uno spirito di squadra tra IBM, Red Hat, Sumerge ed EBank. In alcune situazioni, abbiamo ricevuto chiamate da parte di tutte e quattro le entità che lavoravano a stretto contatto per garantire un supporto tempestivo agli obiettivi di EBank."

E mentre l'implementazione era ancora in corso, il progetto ha ricevuto un importante test nel mondo reale. La Banca Centrale d’Egitto (CBE) ha emesso un mandato secondo cui tutti i trasferimenti tra banche nazionali devono essere eseguiti tramite elaborazione automatizzata (STP), in modo che i fondi possano spostarsi immediatamente da una banca all’altra. È stata una sfida, afferma Tawfik, ma i team erano più che pronti. “Il mandato è diventato una grande opportunità per mostrare la flessibilità del nostro livello di integrazione. Abbiamo costruito la logica STP e un flusso di transazioni senza soluzione di continuità tra il core banking, i canali, i processi RPA e lo switch nazionale, e abbiamo completato il progetto con oltre un anno di anticipo rispetto alle opzioni alternative."