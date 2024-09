Alla fine del 2019, i dirigenti di Olympus che stavano pianificando la scissione consideravano la solida esperienza di Evident nell'imaging e la sua ampia base di clienti del settore industriale e delle scienze biologiche come una base naturale per il successo dell'azienda. Inoltre, vedevano l'opportunità di differenziare ulteriormente l'azienda, che presto sarebbe diventata indipendente, sulla base della qualità del servizio e dell'assistenza fornita alla loro vasta base di clienti globali. Facendo il punto della situazione, si sono resi conto che Evident aveva delle lacune da colmare nell'efficienza delle sue operazioni di assistenza. Alla base di tutto c'era una mancanza di visibilità causata da dati frammentati e da processi manuali e obsoleti.

Oggi, Evident sta trasformando la sua infrastruttura di servizi in tutto il mondo. Un esempio è quello di Singapore, dove le operazioni di Evident nella regione dell'Asia Pacifico (APAC) sono ospitate in una nuova e moderna struttura. Oltre a un Centro tecnologico per lo sviluppo di nuove soluzioni avanzate e un Omni Theater immersivo per le presentazioni dei clienti e la collaborazione dei dipendenti, la nuova struttura dispone di un Centro di assistenza e riparazione all'avanguardia che funge da centro nevralgico per le attività di assistenza e supporto. Da qui, Yong Khoon Choo dirige le attività di Service and quality assurance di Evident per la regione APAC.

Guardando al passato, Choo descrive un processo di amministrazione dei servizi piuttosto lento. "A volte i tecnici del servizio sul campo non sapevano su cosa avrebbero lavorato successivamente o se un lavoro era coperto da un contratto di assistenza o se era in garanzia", afferma. "Di conseguenza, i tecnici dell'assistenza dovevano adottare un approccio di 'triage' che iniziava con una telefonata per poi proseguire con un percorso ad hoc".

Anche una volta terminato il lavoro, i tecnici del servizio sul campo dovevano fare i salti mortali per completarlo. In molti casi, ad esempio, dovevano tornare in ufficio dalla sede del cliente per eseguire gli aggiornamenti necessari per chiudere i progetti. Ma la serie più ampia di problemi derivava dal flusso di lavoro frammentato che gli ingegneri dovevano seguire. "Non disponendo di un'unica interfaccia, i tecnici dovevano andare in più luoghi per compilare diversi campi dati", afferma Choo. "Questa frammentazione rendeva la creazione di report, ad esempio sullo stato di un progetto, ancora più lunga".

Affrontare la sfida di creare un'infrastruttura di servizi unificata ha portato a porsi importanti domande: come si presenta la coda di assistenza? Quali lavori e clienti sono coperti da un contratto di assistenza? Quali sconti sui prezzi dei ricambi si applicano a ciascun cliente? Inoltre, in base alla base installata di asset di ciascun cliente, quali clienti rappresentano le migliori opportunità di stipulare un contratto di assistenza? "La nostra visione finale era quella di coinvolgere i nostri clienti in modo più proattivo, intelligente ed efficiente", spiega Choo.