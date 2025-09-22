etiCloud è stata fondata nel 2015 con la missione di migliorare la soddisfazione dei clienti nel settore dei servizi IT gestiti.

Grazie alla loro vasta esperienza lavorativa con grandi provider di servizi gestiti, i fondatori hanno identificato un'opportunità per differenziare etiCloud dai loro concorrenti e costruire relazioni solide con i clienti: invece che concentrarsi sull'acquisizione continua di nuovi clienti in cima al funnel di vendita, hanno elaborato una filosofia aziendale incentrata sulla fidelizzazione e sulla difesa della propria base di clienti.

etiCloud ha messo in atto questa filosofia offrendo un'ampia suite di prodotti e servizi su misura per le esigenze individuali dei clienti e fornendo in modo proattivo alti livelli di servizio. Questo approccio ha contribuito a ridurre il tasso di abbandono e ha favorito relazioni a lungo termine, portando a contratti pluriennali e ad acquisti aggiuntivi da parte di clienti soddisfatti.

La disponibilità dell'infrastruttura di base fornita da EtiCloud era fondamentale per la strategia dell'azienda, in quanto li aiutava a gestire software aziendali critici.

Jonathan Ashley, fondatore e Sales and Marketing Director di etiCloud, descrive le difficoltà che clienti esistenti e potenziali incontrano quando hanno a che fare con una disponibilità insufficiente dell'infrastruttura: "Semplicemente, si trovano a dover accettare il fatto che, una volta alla settimana, perdono un'ora o due perché i loro server si guastano, e che una volta al mese può verificarsi addirittura un'interruzione di un'intera giornata. A nostro modo di vedere, questo è completamente inaccettabile, e non è certo il mondo in cui viviamo noi, né quello in cui vive IBM. Quindi, dal nostro punto di vista, questo è stato uno degli elementi più importanti della nostra erogazione dei servizi”.

Tenendo in mente questo ideale, etiCloud ha colto l'opportunità di evolvere ulteriormente il proprio approccio al servizio clienti collaborando con IBM.

Uno di questi clienti, Wilson McKendrick, studio legale con sede a Glasgow, aveva problemi con un provider di servizi gestiti che era diventato sempre più inflessibile. Mark Wilson, fondatore di Wilson McKendrick, ha spiegato perché sono passati a etiCloud: "etiCloud è una PMI come noi, e si è rivelata molto flessibile sin dall'inizio".