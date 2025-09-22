etiCloud utilizza le tecnologie IBM® Cloud per supportare la propria piattaforma Agile posto di lavoro digitale
etiCloud è stata fondata nel 2015 con la missione di migliorare la soddisfazione dei clienti nel settore dei servizi IT gestiti.
Grazie alla loro vasta esperienza lavorativa con grandi provider di servizi gestiti, i fondatori hanno identificato un'opportunità per differenziare etiCloud dai loro concorrenti e costruire relazioni solide con i clienti: invece che concentrarsi sull'acquisizione continua di nuovi clienti in cima al funnel di vendita, hanno elaborato una filosofia aziendale incentrata sulla fidelizzazione e sulla difesa della propria base di clienti.
etiCloud ha messo in atto questa filosofia offrendo un'ampia suite di prodotti e servizi su misura per le esigenze individuali dei clienti e fornendo in modo proattivo alti livelli di servizio. Questo approccio ha contribuito a ridurre il tasso di abbandono e ha favorito relazioni a lungo termine, portando a contratti pluriennali e ad acquisti aggiuntivi da parte di clienti soddisfatti.
La disponibilità dell'infrastruttura di base fornita da EtiCloud era fondamentale per la strategia dell'azienda, in quanto li aiutava a gestire software aziendali critici.
Jonathan Ashley, fondatore e Sales and Marketing Director di etiCloud, descrive le difficoltà che clienti esistenti e potenziali incontrano quando hanno a che fare con una disponibilità insufficiente dell'infrastruttura: "Semplicemente, si trovano a dover accettare il fatto che, una volta alla settimana, perdono un'ora o due perché i loro server si guastano, e che una volta al mese può verificarsi addirittura un'interruzione di un'intera giornata. A nostro modo di vedere, questo è completamente inaccettabile, e non è certo il mondo in cui viviamo noi, né quello in cui vive IBM. Quindi, dal nostro punto di vista, questo è stato uno degli elementi più importanti della nostra erogazione dei servizi”.
Tenendo in mente questo ideale, etiCloud ha colto l'opportunità di evolvere ulteriormente il proprio approccio al servizio clienti collaborando con IBM.
Uno di questi clienti, Wilson McKendrick, studio legale con sede a Glasgow, aveva problemi con un provider di servizi gestiti che era diventato sempre più inflessibile. Mark Wilson, fondatore di Wilson McKendrick, ha spiegato perché sono passati a etiCloud: "etiCloud è una PMI come noi, e si è rivelata molto flessibile sin dall'inizio".
Con l'obiettivo di migliorare continuamente l'esperienza del cliente, etiCloud ha costruito l'innovativa piattaforma Agile Digital Workplace utilizzando le tecnologie IBM® Cloud, specificamente progettate per aziende che cercano ambienti virtuali personalizzabili e facilmente implementabili.
Utilizzando una soluzione che comprende IBM® Cloud Bare Metal Servers, IBM® Cloud for VMware Solutions e IBM® Cloud Object Storage, etiCloud ha effettuato rapidamente il provisioning dei server, riducendo al minimo i tempi di inattività e rispondendo più rapidamente alle esigenze del mercato.
La scelta di Bare Metal Server ha dato a etiCloud la flessibilità necessaria per servire vari mercati, in particolare il settore legale, che utilizza applicazioni software complesse e su misura.
L'azienda ha inoltre riscontrato notevoli miglioramenti nell'efficienza operativa:
etiCloud ha sperimentato in prima persona il valore di un'infrastruttura flessibile e disponibile durante la pandemia di COVID-19. Mentre altre aziende faticavano a spostare i propri dipendenti al lavoro da remoto a causa della mancanza di server, la transizione per i clienti di etiCloud è stata rapida e semplice.
Ashley descrive l'esperienza di EtiCloud in quel periodo senza precedenti: "Grazie al rapporto che avevamo con IBM, avevano già tutti i server predisposti: si trattava solo di richiederli tramite il nostro pannello degli ordini. Siamo riusciti a metterli online entro 2 ore. Quello era solo uno dei tanti data center di cui dispongono del Regno Unito, ma sono presenti in qualsiasi parte del mondo".
etiCloud ha anche registrato miglioramenti sostanziali nelle prestazioni e nella soddisfazione complessiva dei clienti con l'aiuto di IBM. I benefici specifici includono:
Dalla collaborazione con etiCloud, Wilson McKendrick ha riscontrato i seguenti benefici:
Grazie all'infrastruttura implementata da etiCloud, Wilson McKendrick non perde più tempo prezioso in attesa che i problemi IT vengano risolti. Mark Wilson conclude: "Le persone acquistano da altre persone, e l'esperienza complessiva e il servizio che riceviamo da tutti in etiCloud sono eccellenti".
Ad oggi, EtiCloud continua nella sua fruttuosa collaborazione con IBM, utilizzando funzionalità tecnologiche avanzate per promuovere l'innovazione e fornire un servizio eccezionale ai propri clienti.
Fondata nel 2015 e con sede nel Regno Unito, etiCloud ha costruito la propria attività ponendo i clienti al centro di tutti i suoi processi e operazioni. La piattaforma Agile Digital Workplace di etiCloud aiuta i clienti a migliorare la propria agilità digitale, consentendo al personale di lavorare in sicurezza ovunque e in qualsiasi momento.
