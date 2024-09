Il modo in cui spostiamo persone e merci sul pianeta ha un impatto enorme sui livelli globali di CO 2 . Negli ultimi anni, in particolare dopo il lancio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il settore dei trasporti europeo ha sentito la necessità di adottare politiche e operazioni più sostenibili.

Nel fare la sua parte, ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE, S.A.U. (ENYSE), che sviluppa e distribuisce soluzioni per il settore ferroviaria, ha iniziato a valutare un modo per adeguare le proprie operazioni di routine e di progettazione per ridurre la propria impronta di carbonio. In particolare, l'azienda desiderava un controllo più sfumato e granulare dei suoi processi di produzione, una strategia che consentisse di monitorare e verificare gli obiettivi di sostenibilità in ogni fase.

Quando ha iniziato a esplorare strumenti praticabili, ENYSE ha anche riconosciuto che qualunque soluzione avesse scelto avrebbe dovuto essere in grado di assorbire e adattarsi facilmente alla complessa rete di standard internazionali, locali, di sicurezza, funzionali e di sviluppo che dominano il settore ferroviario.