Emnotion Ltd.

Nonostante il clima arido e le carenze d'acqua, l'agricoltura prospera in Israele. Il paese produce la maggior parte delle proprie scorte alimentari ed esporta prodotti freschi e fiori in tutto il mondo. Inoltre, è stata promotrice, a livello mondiale, di innovazioni come le sementi resistenti alla siccità e i sistemi di irrigazione a goccia, che forniscono acqua in modo efficiente alle piante alla base.

Il governo israeliano promuove l'efficienza idrica richiedendo agli agricoltori di firmare contratti pluriennali per l'irrigazione a goccia. Per contribuire a garantire rendimenti redditizi, gli agricoltori devono prevedere attentamente il fabbisogno idrico di ciascuna coltura nel corso di diversi anni. Tuttavia, i modelli meteorologici sempre più imprevedibili spesso trasformano la pianificazione in un gioco di ipotesi che può ridurre i rendimenti e far aumentare i costi assicurativi e altri costi operativi. Ad esempio, se gli agricoltori stipulano un contratto per acqua a bassa portata e successivamente la loro regione è colpita da caldo e siccità eccezionali, la crescita delle colture può risultarne compromessa e frutta e verdura possono appassire e morire. Anche altre variabili legate al clima, come i costi di riscaldamento delle serre e la domanda dei consumatori, incidono sulle rese e sui profitti degli agricoltori.

I cofondatori di Emnotion, Ilya Shapira, amministratore delegato, e Alexander Zogas, direttore tecnologico, intendevano aiutare gli agricoltori a pianificare con maggiore lungimiranza, avviando servizi di previsione climatica incentrati sulla località e basati su cloud. Volevano anche aiutare altri tipi di aziende che necessitano di dati climatici pertinenti per aree molto specifiche, come le aziende di costruzione, che devono proteggere le gru a torre in condizioni di vento forte. Anche le pubbliche amministrazioni e le aziende che utilizzano droni nelle città necessitano di informazioni sulle condizioni del vento. "I venti possono essere imprevedibili in città e variare da una strada e da una zona all'altra", spiega Shapira, sottolineando che, se si dispone di dati climatici corretti, è possibile prevedere condizioni di turbolenza.

Per sviluppare e distribuire i propri servizi, Emnotion cercava un fornitore di servizi meteorologici in grado di produrre dati convenienti e costantemente accurati per qualsiasi luogo nel mondo, che si trattasse di un campo agricolo, di un cantiere edile o di un quartiere cittadino. Essendo una startup cloud-native, le serviva un fornitore con un'infrastruttura cloud aperta e ad alte prestazioni, progettata per la protezione.