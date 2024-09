La costruzione dell'architettura del prodotto di finanziamento digitale per le PMI con IBM Cloud Pak for Integration e Instana ha permesso di ottenere risultati positivi dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo per la nuova offerta di Emkan per le PMI. Il prodotto di finanziamento digitale per le PMI è stato implementato in modo efficace prima del previsto ed Emkan ha ottenuto un time-to-market tre volte più rapido. Il prodotto si è integrato perfettamente con le API interne ed esterne, offrendo sia visibilità sui dati di mercato per i servizi personalizzati che esperienze cliente più fluide. Emkan è ora in grado di soddisfare le esigenze dei clienti anche durante la loro evoluzione, creando e distribuendo continuamente applicazioni in modo rapido ed efficiente per migliorare ulteriormente la robustezza e l'efficienza del prodotto.

"Tramite IBM Instana, abbiamo una visione d'insieme delle funzionalità della piattaforma. Possiamo ottenere visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle applicazioni e sulle metriche dell'infrastruttura e tenere traccia dei potenziali problemi tramite avvisi e dashboard monitorati dal nostro team di applicazioni e centro operativo di rete (NOC). I dati vengono utilizzati continuamente per migliorare l'affidabilità e le prestazioni del prodotto di finanziamento digitale per le PMI. Questi vantaggi hanno rafforzato la posizione di Emkan come leader di mercato rispetto ai concorrenti locali e regionali nel soddisfare le esigenze finanziarie delle PMI nel Regno", ha affermato AlQahtani.

La piattaforma di finanziamento digitale per le PMI è il primo prodotto di Emkan ad adottare IBM Cloud Pak for Integration. Grazie alle sue prestazioni superiori rispetto ad altri prodotti interni, Emkan ha ridefinito la priorità della modernizzazione dei suoi attuali sistemi in applicazioni cloud-native su Red Hat OpenShift utilizzando IBM Cloud Pak for Integration. Questo trasferimento ospiterà i principali canali digitali di Emkan al servizio della finanza per le PMI, della finanza al dettaglio, del leasing automatico e di altri importanti prodotti di finanziamento sulle soluzioni IBM.

Il nuovo prodotto ha trasformato le operazioni di Emkan, fornendo alle PMI un prodotto omnicanale flessibile, senza interruzioni e self-service che offre un accesso rapido e semplice al capitale tanto necessario. Inoltre, il servizio digitale end-to-end copre la registrazione di nuovi clienti e le erogazioni di prestiti, il tutto online, e consente alle PMI di valutare e gestire meglio i propri rischi finanziari.