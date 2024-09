Lot e il team Electrolux affrontano da tempo entrambe le sfide sfruttando le soluzioni IBM Netcool come piattaforma integrata di gestione delle operazioni IT globali. proprio mentre Electrolux continua a trovare nuovi modi per migliorare i propri dispositivi, Lot e il suo team stanno ora adottando le capacità di automazione basate sull'intelligenza artificiale dell'attuale evoluzione della piattaforma IBM Netcool, IBM Cloud Pak for Watson AIOps.

Lot vede il potenziale per raggiungere efficienze critiche utilizzando il machine learning per automatizzare ciò che nell'IT è noto come correlazione degli eventi. Gli "eventi" sono dati sul funzionamento di innumerevoli elementi nell’ambiente IT. Coprono una gamma molto ampia di fenomeni e la stragrande maggioranza degli eventi non indica problemi reali. La correlazione degli eventi significa raggruppare eventi correlati in “istanze” per ottenere un quadro molto più chiaro di dove si trovano i problemi reali.

Lot fornisce un semplice esempio: “Immaginiamo che qualcuno scolleghi accidentalmente un router di rete a cui sono collegati dieci computer. Ciò si traduce in 11 eventi diversi, ma il problema reale è uno solo: il router deve essere ricollegato". Questi 11 eventi sono in realtà solo una singola istanza. “Ma questa sarebbe una singola goccia nel nostro oceano”, dice Lot. "Vediamo circa 100.000 eventi al giorno". Quanto più velocemente i responsabili delle operazioni IT come Lot riescono a visualizzare le istanze anziché gli eventi, tanto più velocemente riescono a individuare i problemi reali e risolverli. Lot lo descrive chiaramente: "In questo vasto oceano, è importantissimo identificare esattamente la goccia di veleno da rimuovere per salvarsi la vita".

Tradizionalmente, tuttavia, la correlazione degli eventi viene eseguita manualmente e richiede ai membri del team di dedicare molto tempo all'analisi degli eventi per trovare denominatori comuni. “Nel corso di un anno possiamo correggere lo stesso tipo di problema 1000 volte. E abbiamo avuto persone che hanno trascorso un'ora a gestire queste attività manualmente." Ma ora, grazie all’implementazione di regole basate sull’esperienza nell’AI, Electrolux può automatizzare e accelerare significativamente questo lavoro.

Mentre Electrolux sta appena iniziando a integrare questo tipo di automazione basata su AI, Lot è consapevole che questo passaggio è molto importante. "Calcolare la differenza tra eventi e incidenti è il primo passo verso una gestione delle operazioni completamente basata sull'AI ed è probabilmente il passo che fornirà il ritorno sull’investimento più rapido nelle tecnologie di autoapprendimento”.

Non è solo una questione di profitto. Piuttosto che sostituire l’intelligenza umana, Lot preferisce utilizzare l’AI per rafforzare le competenze dei dipendenti. “Dobbiamo investire per cambiare la nostra visione delle cose. Dobbiamo spiegare perché è saggio eliminare le attività manuali che gli operatori svolgono molto bene”. Automatizzando un'attività semplice che richiede 1.000 ore all'anno, non solo Electrolux può recuperare gran parte di quel tempo, ma può applicare l'esperienza degli operatori a compiti più preziosi e di livello superiore. Gli esempi includono l'identificazione di nuovi criteri di correlazione che possono essere inseriti nella soluzione Watson AIOps o il perfezionamento di regole e azioni in base alle condizioni locali. Secondo Lot, questo crea un circolo virtuoso dove l’automazione fa risparmiare tempo che può essere riallocato per arricchire l’automazione. Al contempo, gli operatori possono arricchire le proprie competenze.

Lot sta ora esplorando la containerizzazione della soluzione di monitoraggio. Lavorando con IBM, ha recentemente completato un ambiente di sviluppo sulla piattaforma container Red Hat OpenShift della soluzione IBM Cloud Pak e il suo team sta attualmente testando le funzionalità Watson AIOps come soluzioni containerizzate su OpenShift. Attualmente, l'ambiente di monitoraggio è in gran parte distribuito in sede, ma Lot ritiene che le versioni containerizzate sulla piattaforma cloud Microsoft Azure di Electrolux potrebbero essere più efficienti nel fornire aggiornamenti di monitoraggio e aggiungere nuove funzionalità in un panorama eterogeneo.