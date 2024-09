Il Gruppo Edarat si è rivolto a IBM per fornire le funzionalità dei servizi cloud che cercava. Con la soluzione IBM Cloud Satellite, l'azienda può eseguire workload in ambienti cloud ibridi mantenendo i propri dati in Arabia Saudita. L'azienda ha preso in considerazione altri fornitori di servizi cloud internazionali, ma la maggior parte non era disponibile in Arabia Saudita o richiedeva un utilizzo intensivo dell'hardware, e nessuno presentava il solido set di funzionalità di IBM Cloud Satellite.

"IBM Cloud Satellite ci ha permesso di offrire l'esperienza del cloud pubblico mantenendo la sovranità dei dati come provider di servizi cloud locale", afferma Nehme. "Siamo stati in grado di aprire la strada verso il catalogo di servizi IBM Cloud, tra cui la base containerizzata Red Hat OpenShift on IBM Cloud, nonché le funzionalità di automazione, integrazione e gestione dei dati di IBM Cloud Paks", continua.

Con la soluzione IBM, Edarat Group ora offre funzionalità PaaS (Platform-as-a-Service) oltre alla sua offerta IaaS (Infrastructure-as-a-Service). "Questo ci ha dato un vantaggio competitivo, perché nessun altro provider di cloud locale in Arabia Saudita ha questo tipo di soluzione integrata. Inoltre, con una piattaforma multicloud, diventiamo uno one-stop-shop per fornire servizi cloud ai clienti con carichi di lavoro in esecuzione in diversi tipi di ambienti, in modo che non debbano eseguire il refactoring o modificare le proprie applicazioni. Possono semplicemente eseguire un lift and shift: così è molto più semplice.

L'implementazione della soluzione all'interno dei tre data center di Edarat Group, distribuiti geograficamente tra Riyadh e Jeddah e che coprono un raggio di 950 km, ha richiesto solo due settimane. "È stata una vittoria immediata per noi", afferma Nehme, “ci ha permesso di espandere rapidamente il nostro catalogo di servizi. Se dovessimo farlo internamente, ciò richiederebbe un notevole investimento di tempo. Raggiungere la stessa qualità di servizio sarebbe stato quasi impossibile in così poco tempo”.

Per IBM, Edarat Group si è rivelato un'ottima soluzione anche come cliente e partner cloud dell'Arabia Saudita. "Le nostre radici affondano nell’integrazione dei sistemi. Conosciamo tutti i livelli, dal data center all'infrastruttura, dalla sicurezza all'applicazione", afferma Nehme. "Crediamo che IBM abbia capito che eravamo pronti a trasformarci e crescere rapidamente". Inoltre conoscevamo molto bene la piattaforma OpenShift e ne comprendevamo i punti di forza".

"Molti dei nostri clienti attualmente eseguono applicazioni tradizionali su macchine virtuali (VM)", continua. "L'esecuzione di molte applicazioni in questo tipo di ambiente richiede diversi tipi di ambienti di test per ogni applicazione, il che comporta costi per le macchine virtuali, l'hardware, i sistemi operativi e le licenze delle applicazioni. Grazie alla modernizzazione con OpenShift, il cliente può disporre di un ambiente di sviluppo multitenant in un unico cluster OpenShift. I clienti risparmiano su hardware, software e sistemi operativi, perché hanno un solo sistema operativo invece di decine".

I clienti beneficiano anche delle funzionalità di scalabilità automatica. In una configurazione tradizionale, le dimensioni dei server si basano sul carico massimo durante i periodi di picco. Con la containerizzazione di Red Hat OpenShift on IBM Cloud, i clienti pagano in base a quanto consumano, scalando automaticamente le risorse verso l'alto e verso il basso per adattarsi ai momenti di picco e di calo. I clienti dispongono inoltre di molta agilità in termini di distribuzione e implementazione rapida delle modifiche nella produzione in modo sicuro.