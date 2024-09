Digital Office Company (DOC), fornitore di soluzioni e servizi per la gestione delle informazioni con sede in Finlandia, aiuta le aziende a trovare e gestire grandi quantità di documenti in modo rapido e su scala, consentendo loro di identificare, classificare ed estrarre informazioni dai loro documenti.

Il più delle volte, i sistemi di classificazione automatica dei documenti forniscono una visione superficiale della natura dei documenti attraverso tag generici o arricchimenti di metadati. Questa classificazione superficiale non tiene pienamente conto del contenuto del documento stesso, il che significa che il vero valore dei dati non può essere sfruttato a meno che ogni documento non venga valutato manualmente.

In definitiva, un processo di valutazione manuale dei documenti per identificare i tipi di documenti, individuare i documenti fuori posto ed estrarre i dettagli cruciali sarebbe molto laborioso e richiederebbe molto tempo. Inoltre, la mancanza di un'adeguata gestione dei metadati pone potenziali problemi di GDPR e influisce negativamente sulla qualità dei dati per le attività a valle. Se non risolte, queste sfide possono minacciare il vantaggio competitivo e l'efficienza dei clienti di DOC a causa di problemi legati alla qualità dei dati e alla conformità normativa.