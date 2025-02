In questo contesto, DI Square ha sviluppato e fornito la serie "EasyAnswer" per supportare le operazioni dei call center aziendali nella risoluzione dei vari problemi che si trovano ad affrontare.



Ora, per migliorare ulteriormente la produttività delle operazioni del call center, DI Square ha recentemente sviluppato "EasyAnswer JINN/RAG-Opt", una funzione opzionale della serie "EasyAnswer" che collega dati aziendali come informazioni sui clienti, storico delle richieste, manuali, normative varie, nonché i dati sui prodotti in possesso della società commerciale che gestisce il call center, con l'ultima tecnologia AI fornita da IBM e che è integrata nell'architettura RAG esclusiva della soluzione.



DI Square ha confrontato e verificato diversi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) durante il processo di sviluppo del servizio. Come risultato, DI Square ha valutato che la versione giapponese di IBM Granite può essere utilizzata a livello pratico in termini di accuratezza delle risposte in giapponese.