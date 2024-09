Dietro il glamour dei locali notturni, i proprietari si contendono duramente gli ospiti paganti. Risulta dunque fondamentale creare esperienze uniche e personalizzate per attirare il pubblico locale. Con così tante opzioni disponibili per la fascia demografica dai 18 ai 24 anni, operatori come Deltic Group, con 55 locali nel Regno Unito che servono 8 milioni di clienti all'anno, sono sempre alla ricerca di modi per aumentare l'affluenza e la quota di mercato.

I potenziali ospiti di Deltic Group sono cresciuti con il web e utilizzano costantemente i canali social per informarsi su cosa c'è, dove, cos'è bello e cosa no. Ogni club di Deltic Group utilizza la propria pagina Facebook per promuovere gli eventi, interagire con gli ospiti e rispondere alle domande tramite Facebook Messenger. Le domande che vengono tipicamente inviate tramite Messenger sono: “Cosa c'è in programma stasera?”, “Quando aprono le porte?” e “C'è un abito raccomandato?”. La stragrande maggioranza di questi messaggi arriva in tarda serata, quando il personale del locale è troppo impegnato per rispondere ma anche quando le persone stanno decidendo dove trascorrere la serata. Rispondere rapidamente a queste domande può fare la differenza tra attirare visitatori e perdere le opportunità a favore di un concorrente.

Il team di marketing di Deltic Group si è reso conto che ogni messaggio rappresentava una potenziale vendita e che anche un piccolo miglioramento dei tassi di risposta ai messaggi avrebbe potuto aumentare l'affluenza nel club. Inoltre, è stata offerta la possibilità di convertire le richieste di informazioni in prenotazioni per sale o feste private. Queste sono opportunità molto preziose in quanto gli ospiti sono più propensi a partecipare se hanno pagato in anticipo e tendono a spendere di più per una serata importante.

Tim Howard, direttore marketing di Deltic Group, spiega: “Solo su Facebook Messenger riceviamo circa 350.000 messaggi all'anno, di cui solo il 10% riceve risposta. Volevamo sostenere i nostri club rispondendo a queste richieste evitando di diventare un call center centrale senza volto, il che probabilmente avrebbe scoraggiato le persone. Il nostro obiettivo era quello di consentire interazioni personalizzate sui social media su grande scala, permettendoci di aumentare l'affluenza nei club e di incrementare i ricavi dei gruppi, pur mantenendo il tocco locale”.