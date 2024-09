La strategia IT di Dana prevedeva la riduzione della complessità della propria infrastruttura e lo spostamento dei data center nel cloud. E sta funzionando. Oggi, l'azienda gestisce quattro sistemi ERP, non 50. E invece di affidarsi a più di una dozzina di traduttori per comunicare con migliaia di clienti e fornitori, tutti sono connessi tramite un'unica soluzione basata sul cloud: il software Sterling B2B Integration SaaS. Heyde sottolinea subito l'affidabilità della tecnologia.

“Abbiamo implementato la soluzione in 38 stabilimenti in tutto il mondo e non abbiamo avuto interruzioni. È davvero notevole. Abbiamo un partner che ha investito per assicurarsi che la soluzione sia affidabile e disponibile in ogni momento".

Un altro miglioramento è nel livello di visibilità del traffico tra Dana e i suoi partner. I responsabili dell'impianto utilizzano la visibilità in tempo reale e gli strumenti self-service della soluzione per identificare e risolvere rapidamente i potenziali problemi dei clienti, invece di inviare ticket all'IT per risolvere il problema.

"Si tratta di un aspetto molto importante perché ha eliminato sostanzialmente il collo di bottiglia dell'IT", spiega Heyde. Quindi, se c'è un problema con un ASN [Advance Ship Notice] che lo stabilimento ha inviato a un cliente, lo stabilimento può vederlo istantaneamente e inviare nuovamente i messaggi". Non c'è bisogno di chiamare l'IT, il che è perfetto".

Il COVID-19 ha colpito mentre Dana era nel pieno del consolidamento del suo ERP. La pandemia ha influenzato quasi ogni aspetto del processo. Improvvisamente, tutti lavoravano da remoto, e questo costituiva una grande preoccupazione.

"Il responsabile del progetto mi ha rassicurato più volte, spiegandomi che era una cosa di cui non dovevo preoccuparmi", ricorda Heyde. "Ora, ripensandoci, aveva assolutamente ragione. Il team ha lavorato molto bene da remoto e riusciamo comunicare con tutti i soggetti coinvolti grazie a processi estremamente efficienti”.

"IBM ha superato le mie aspettative", conclude Heyde. "Non vedo IBM come un fornitore, ma come un partner."