Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) – Cement Division

Grazie al successo della soluzione per la creazione di lettere di vettura elettroniche, CTIL Cement Division si aspetta di vedere un pieno rendimento dell'investimento. Secondo le stime dell'azienda, ciascuno dei suoi stabilimenti e depositi risparmierà otto ore al giorno eliminando la gestione delle lettere di vettura basata su fogli di calcolo e che il tempo di creazione di ogni lettera di vettura si ridurrà di oltre il 60%, da cinque minuti a uno o due. Questi risparmi nel dipartimento amministrativo consentiranno potenzialmente all'azienda di reimpiegare alcuni dei suoi dipendenti in ruoli più produttivi.

La piattaforma offre inoltre a CTIL Cement Division una maggiore sicurezza sul fatto che tutte le spedizioni abbiano la documentazione corretta. I camion dell'azienda possono consegnare il loro carico senza subire ritardi ai posti di blocco e non c'è il rischio che gli ispettori fiscali impongano sanzioni finanziarie a causa di documenti mancanti.

Inoltre, l'azienda vede la soluzione per le lettere di vettura elettroniche come il primo passo di un percorso più ampio. Utilizzando la sua nuova piattaforma di integrazione per snellire o eliminare i processi manuali legacy, prevede di ottenere ulteriore efficienza e vantaggi per il business in futuro. Poiché ora è possibile sviluppare un nuovo servizio in meno di 10 giorni, dovrebbe essere possibile fornire nuovi servizi in tempi rapidi e senza investimenti significativi nel reparto IT.

Ad esempio, l’azienda prevede di integrare gli scanner RFID nei suoi processi, che le consentiranno di tracciare i singoli lotti di cemento nel loro percorso dall'impianto al camion e dal deposito al rivenditore. Combinando i dati RFID con i segnali GPS dei camion e le informazioni della lettere di vettura elettroniche, l'azienda sarà in grado di ottenere la completa tracciabilità end-to-end dei suoi prodotti quasi in tempo reale. Questo potrebbe aiutare i 5.800 rivenditori dell'azienda a monitorare esattamente la posizione delle spedizioni, in modo da poter informare i clienti sui tempi di consegna e aumentare la loro soddisfazione.

Amit Bahl, CIO di CTIL Cement Division, conclude: «La piattaforma che abbiamo realizzato con IBM Cloud Integration ci sta fornendo gli insight di cui abbiamo bisogno per ridurre i costi ottimizzando le operazioni e la logistica. Pianificando percorsi più efficienti e prendendo decisioni più intelligenti sulle modalità di trasporto, aumenteremo l'efficienza e forniremo valore ai nostri clienti in modo più rapido e affidabile».