Basandosi sulla soluzione IBM IMPACT per SAP S/4HANA, IBM Services ha ottenuto un'implementazione accelerata, con la soluzione live consegnata in otto mesi.La soluzione IBM IMPACT è un'istanza preconfigurata di SAP S/4HANA, su misura per soddisfare le esigenze di specifici settori di mercato.In base alla configurazione, i team di implementazione possono procedere rapidamente per concentrarsi sulla personalizzazione di SAP S/4HANA per massimizzare i vantaggi per ciascun cliente, garantendo un rapido time-to-value.

Il team ha lavorato in sprint di tre settimane utilizzando la metodologia IBM Ascend supportata da SAP Activate, che formalizza il processo Agile.I risultati di ogni sprint sono stati presentati alle parti interessate di CTE, con opportunità di feedback evolutivo per garantire che il progetto soddisfacesse le aspettative, offrisse le funzionalità richieste e rispettasse le tempistiche.IBM ha anche offerto consulenza sugli approcci di best practice, ha mappato le interfacce dei sistemi esistenti a SAP S/4HANA e ha contribuito a garantire che il progetto rispettasse il budget e le tempistiche.

Per la prima fase, CTE e IBM si sono concentrate sull’implementazione di soluzioni finanziarie come Financials, Controlling e General Ledger e sulla creazione di una visione unificata delle operazioni dell’azienda.IBM Services ha consegnato un primo Proof of Concept entro dieci giorni, fornendo una prova concreta di ciò che era possibile fare.

Matt Nazzaro osserva: "All'inizio ero scettico sull'utilizzo dell'approccio Agile; ne vedevo il valore per piccoli progetti di tipo startup, ma non pensavo che fosse adatto a un ambiente consolidato in cui i sistemi operativi sono sottoposti a pressioni estreme.Ma una volta avviato il progetto, IBM ci ha subito mostrato i vantaggi.Invece di arrivare alla grande rivelazione e renderci conto che ci eravamo persi qualcosa, la metodologia IBM Ascend ci aiuta a sviluppare soluzioni in modo collaborativo e reattivo, con miglioramenti incrementali che garantiscono un risultato che funziona per tutti."